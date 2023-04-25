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В КР впервые в мире применили новый метод лечения клапанного тромбоза

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- Нина Ничипорова
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По мнению светил мировой кардиологии и кардиохирургии, это действительно уникальный случай использования тромболитической терапии при клапанном тромбозе с установкой фильтра-ловушки в сонной артерии. Ранее такая методика не применялась ни в одной стране при лечении больных с такой сердечной патологией. Кыргызские кардиологи стали первыми в мире, успешно применившими ее. Этот первый в мировой медицинской практике случай был опубликован на днях авторитетным изданием - главным журналом Европейской ассоциации кардиологов (European Heart Journal-Case Raports), что подтверждает новизну методики лечения, использованной на практике в кардиологической клинике "Бикард" в Кыргызстане.

"Очень надеемся, что наш подход поможет тяжелым больным и будет широко применяться коллегами на практике, – сказал vb.kg Дамир Осмонов, главный врач известной клиники "Бикард", член Европейской и Американской ассоциаций кардиологов.

Как рассказал Дамир Осмонов, пациенту 66 лет. Двенадцать лет назад ему была произведена замена аортального клапана, но из-за того, что он не принимал постоянно кроворазжижающие препараты, аортальный клапан затромбировался. Именно специалисты клиники "Бикард" выявили у него огромный тромб на аортальном клапане, из-за чего сердце было сильно увеличено, и была довольно низкая фракция выброса.

"Мы порекомендовали сначала сделать операцию, но из-за очень высокого риска летальности кардиохирурги отказались. Оставить пациента без помощи мы не могли и предложили ему метод рассасывания тромба с помощью тромболитической терапии", - пояснил vb.kg главный врач клиники.

По словам Дамира Осмонова, метод известный и давно применяется, но в качестве новшества они добавили к нему дополнительно страховочный вариант с имплантацией фильтров-ловушек в сонные артерии, чтобы при усиленной кроворазжижающей терапии тромб в случае, если оторвется, не попал в головной мозг, а застрял в фильтре-ловушке.

"Мы поставили в сонные артерии пациента по одному фильтру и в отделении ангиографии стали капать кроворазжижающий препарат. Пациенту стало легче, и на 90-й минуте клапан заработал уже полноценно. Через два часа проверили результаты на эхокардиографии и после того, как убедились, что клапан работает нормально, удалили фильтры. На левостороннем фильтре мы заметили тромб, который оторвался от клапана. К счастью, благодаря фильтру-ловушке инсульт не произошел", - пояснил известный кардиолог.


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URL: https://www.vb.kg/429063
Теги:
врачи, кардиология, пациент
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