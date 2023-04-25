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С 28 апреля отрезок улицы Садыгалиева станет односторонним

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- Назгуль Абдыразакова
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С 28 апреля на отрезке улицы С. Садыгалиева в южном направлении от улицы А. Волковой до проспекта Дэн Сяопина будет организовано одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, такое решение принято в целях повышения пропускной способности, уровня безопасности дорожного движения, снижения количества дорожно-транспортных происшествий.

Как отмечает муниципалитет, обследование перекрестков улиц С.Садыгалиева-А.Волковой и проспекта Дэн Сяопина-С.Садыгалиева показало, что существующая организация дорожного движения не справляется с потоком транспортных средств, движущихся по улице С.Садыгалиева.


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URL: https://www.vb.kg/429065
Теги:
дороги, Бишкек
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