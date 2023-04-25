Погода
$ 87.55 - 88.22
€ 96.12 - 97.12

Предприниматели могут подать заявку на обучение для оказания услуг ДОУ

304  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 14 апреля 2023 года в Ленинском и Первомайском районах города Бишкек началась регистрация индивидуальных предпринимателей в рамках пилотного проекта программы "Правительственные акселераторы". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, В составе рабочей группы: Уполномоченный по правам ребенка, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство экономики и коммерции, Министерство чрезвычайных ситуаций, Государственная налоговая служба, мэрия города Бишкек (администрации Первомайского и Ленинского районов).

По поручению президента Садыра Жапарова и председателя кабинета министров Акылбека Жапарова в течение 100 дней (с 17 марта) в двух вышеуказанных районах города будут зарегистрированы индивидуальные предприниматели, предоставляющие более 250 дошкольных услуг, в которых планируется разместить более 4000 детей.

Рабочая группа, под руководством уполномоченного по правам ребенка КР Асель Чынбаевой, разработала все нормативные акты и стандарты, в соответствии с которыми частная сторона (физические лица) с льготными нормативными правовыми, санитарными, образовательными требованиями могут открывать предпринимательскую деятельность на основе патента.

Граждане, желающие заниматься индивидуальным предпринимательством, могут подать заявку, зарегистрироваться, бесплатно пройти стандартный курс начального обучения, разработанный совместно вышеуказанными министерствами в рамках 100-дневного проекта, и получить консультации по открытию индивидуального предпринимательства.

Открытие ИП, предоставляющего услуги начального дошкольного образования, планируется 1 июня в Международный день защиты детей.

Дополнительную консультацию можно получить по следующим телефонам:

Первомайский район – 62 35 02,

Ленинский район – 65 68 94.

Форма заявки доступна по следующей ссылке


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429067
Теги:
детский сад, Бишкек, предприниматель
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  