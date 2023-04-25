Предприниматели могут подать заявку на обучение для оказания услуг ДОУ

С 14 апреля 2023 года в Ленинском и Первомайском районах города Бишкек началась регистрация индивидуальных предпринимателей в рамках пилотного проекта программы "Правительственные акселераторы". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, В составе рабочей группы: Уполномоченный по правам ребенка, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство экономики и коммерции, Министерство чрезвычайных ситуаций, Государственная налоговая служба, мэрия города Бишкек (администрации Первомайского и Ленинского районов).

По поручению президента Садыра Жапарова и председателя кабинета министров Акылбека Жапарова в течение 100 дней (с 17 марта) в двух вышеуказанных районах города будут зарегистрированы индивидуальные предприниматели, предоставляющие более 250 дошкольных услуг, в которых планируется разместить более 4000 детей.

Рабочая группа, под руководством уполномоченного по правам ребенка КР Асель Чынбаевой, разработала все нормативные акты и стандарты, в соответствии с которыми частная сторона (физические лица) с льготными нормативными правовыми, санитарными, образовательными требованиями могут открывать предпринимательскую деятельность на основе патента.

Граждане, желающие заниматься индивидуальным предпринимательством, могут подать заявку, зарегистрироваться, бесплатно пройти стандартный курс начального обучения, разработанный совместно вышеуказанными министерствами в рамках 100-дневного проекта, и получить консультации по открытию индивидуального предпринимательства.

Открытие ИП, предоставляющего услуги начального дошкольного образования, планируется 1 июня в Международный день защиты детей.

Дополнительную консультацию можно получить по следующим телефонам:

Первомайский район – 62 35 02,

Ленинский район – 65 68 94.

Форма заявки доступна по следующей ссылке