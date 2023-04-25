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В КР предложили не допускать к повторным выборам "недовольных" кандидатов

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- Виктория Гунгер
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В КР предлагают в случае проведения повторных выборов установить запрет на участие для тех кандидатов и политических партий, действия которых послужили основанием для признания их недействительными. Об этом заявила эксперт IFES Канышай Мамытова в ходе общественного диалога "Пути совершенствования избирательного законодательства и выборной практики КР".

"Также предлагается снизить избирательный порог для допуска к получению мандата с 7 до 5 процентов на выборах в городские кенеши и ЖК. Это необходимо для большего охвата избирателей и разнообразия представленных в подобных органах кандидатов",- сообщила эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/429068
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
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