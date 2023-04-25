В КР предложили не допускать к повторным выборам "недовольных" кандидатов

В КР предлагают в случае проведения повторных выборов установить запрет на участие для тех кандидатов и политических партий, действия которых послужили основанием для признания их недействительными. Об этом заявила эксперт IFES Канышай Мамытова в ходе общественного диалога "Пути совершенствования избирательного законодательства и выборной практики КР".

"Также предлагается снизить избирательный порог для допуска к получению мандата с 7 до 5 процентов на выборах в городские кенеши и ЖК. Это необходимо для большего охвата избирателей и разнообразия представленных в подобных органах кандидатов",- сообщила эксперт.