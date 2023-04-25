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В Нарыне в течение 4-х часов на штрафстоянку было водворено 27 автомобилей

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- Назгуль Абдыразакова
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Специализированная рота ГУОБДД по заданию руководства провела спецрейд в Нарынской области с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий, предотвращения правонарушений, призыва водителей к культуре вождения, в течении четырех часов было выявлено 102 водителя, нарушивших правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, из них:

- 4 факта за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения ;

- 1 случай за управление транспортным средстсвом без соответствующих документов;

- 5 фактов за незаконное переоборудование ТС;

- 1 факт незаконной тонировки боковых стекл автомобиля;

- Через аппаратный комплекс "АвтоУраган" выявлено 13 автомобилей, которые находились в розыске а также уконялись от уплаты штрафов ;

- 78 случав нарушений иных правил дорожного движения.

- 27 автомобилей были водворены на стоянку за нарушение различных правил дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/429070
Теги:
Нарынская область, автомобили
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