В Нарыне в течение 4-х часов на штрафстоянку было водворено 27 автомобилей

Специализированная рота ГУОБДД по заданию руководства провела спецрейд в Нарынской области с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий, предотвращения правонарушений, призыва водителей к культуре вождения, в течении четырех часов было выявлено 102 водителя, нарушивших правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, из них:

- 4 факта за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения ;

- 1 случай за управление транспортным средстсвом без соответствующих документов;

- 5 фактов за незаконное переоборудование ТС;

- 1 факт незаконной тонировки боковых стекл автомобиля;

- Через аппаратный комплекс "АвтоУраган" выявлено 13 автомобилей, которые находились в розыске а также уконялись от уплаты штрафов ;

- 78 случав нарушений иных правил дорожного движения.

- 27 автомобилей были водворены на стоянку за нарушение различных правил дорожного движения.