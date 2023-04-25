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В Аламедине мошенник пообещал женщине вылечить сына и выманил у нее $5500

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- Назгуль Абдыразакова
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В Аламудунском районе иностранец завладел деньгами женщины, обещая вылечить ее сына от онкологической болезни. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию обратилась гражданка Б.С. о принятии мер в отношении мужчины по имени "Сиддик", который в феврале месяце 2023 года, обещая вылечить медицинским путем ее сына от онкологической болезни, получил денежные средства в сумме 5500 долларов, но не вылечив, продолжал требовать еще деньги на лекарства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьей 209 (мошенничество) и 152 (незаконное лечебная деятельность) УК КР.

В ходе проверки установлена личность мужчины по имени "Сиддик", им оказался гражданин Республики Пакистан С.У.Р. 1982 года рождения,

который без соответствующего медицинского образования и документов на врачебную деятельность осуществлял незаконное лечение просроченными лекарствами.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками гражданин Пакистана был задержан и водворен в ИВС.

В настоящее время не исключается, что от противоправных действий гражданина С.У.Р. имеются другие пострадавшие лица, в связи, с чем ГУВД Чуйской области обращается к гражданам: "Если вы пострадали от действий гражданина С.У.Р. 1982 г.р., просим обратиться в ОВД Аламудунского района по телефонам: дежурная часть 0312 36-35


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URL: https://www.vb.kg/429071
Теги:
мошенничество, онкология, Пакистан, Чуйская область, деньги, здоровье, врачи
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