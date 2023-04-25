Погода
$ 87.55 - 88.22
€ 96.12 - 97.12

В ЕНУ имени Гумилева открыт филиал Ошского государственного университета

307  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Евразийском национальном университете имени Гумилева в Астане открыт филиал Ошского государственного университета – центр кыргызского языка и культуры. На церемонии открытия приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Дастан Дюшекеев, ректор ОшГУ Кудайберди Кожобеков , деканы факультетов ОшГУ -кыргызской филологии и журналистики Нурмамат Турганбаев, русской филологии Гулипа Мадмарова, мировых языков и культур Рахат Сагындыкова,завкафедрой кыргызской литературы Абдымиталип Мурзакметов, ректор Евразийского национального университета имени Гумилева Ерлан Сыдыков, профессорско-преподавательский состав и студенты казахского университета.

Основной целью открытия филиала ОшГУ в ЕНУ имени Гумилева является совместная подготовка специалистов по направлениям высшего образования - перевод и русский язык и литература.

Наряду с этим в будущем предусмотрены расширение совместных образовательных программ по направлениям естествознание, физика и IT технологии. Студенты первые 2 года будут обучаться в ОшГУ и следующие 2 года – в ЕНУ.

Делегация ОшГУ во главе с ректором Кудайберди Кожобековым встретились с ректором ЕНУ Ерланом Сыдыковым, проректорами и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее филиал Евразийского национального университета имени Гумилева был открыт в ОшГУ. В настоящее время в центре казахского языка и культуры обучаются свыше 30 студентов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429075
Теги:
вуз, Ош, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  