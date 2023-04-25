В ЕНУ имени Гумилева открыт филиал Ошского государственного университета

В Евразийском национальном университете имени Гумилева в Астане открыт филиал Ошского государственного университета – центр кыргызского языка и культуры. На церемонии открытия приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Дастан Дюшекеев, ректор ОшГУ Кудайберди Кожобеков , деканы факультетов ОшГУ -кыргызской филологии и журналистики Нурмамат Турганбаев, русской филологии Гулипа Мадмарова, мировых языков и культур Рахат Сагындыкова,завкафедрой кыргызской литературы Абдымиталип Мурзакметов, ректор Евразийского национального университета имени Гумилева Ерлан Сыдыков, профессорско-преподавательский состав и студенты казахского университета.

Основной целью открытия филиала ОшГУ в ЕНУ имени Гумилева является совместная подготовка специалистов по направлениям высшего образования - перевод и русский язык и литература.

Наряду с этим в будущем предусмотрены расширение совместных образовательных программ по направлениям естествознание, физика и IT технологии. Студенты первые 2 года будут обучаться в ОшГУ и следующие 2 года – в ЕНУ.

Делегация ОшГУ во главе с ректором Кудайберди Кожобековым встретились с ректором ЕНУ Ерланом Сыдыковым, проректорами и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее филиал Евразийского национального университета имени Гумилева был открыт в ОшГУ. В настоящее время в центре казахского языка и культуры обучаются свыше 30 студентов.