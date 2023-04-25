Посол Кыргызстана в Бельгии вручил верительные грамоты Шарлю Мишелю

Посол Кыргызской Республики в Брюсселе Айдит Эркин вручил верительные грамоты президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе беседы, состоявшейся в рамках церемонии вручения, посол передал главе Европейского Совета наилучшие пожелания от президента Садыра Жапарова.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития и укрепления кыргызско-европейского двустороннего сотрудничества и межрегионального взаимодействия в формате "Центральная Азия – Европейский Союз". Были затронуты планы по организации встреч и контактов на высшем и высоком уровнях в 2023 году.

Посол Кыргызстана выразил благодарность за многолетнюю поддержку Европейского Союза и желание дальнейшего расширения сотрудничества в новых областях.

Шарль Мишель поздравил посла с назначением и выразил уверенность, что он приложит все усилия для дальнейшего укрепления отношений между Кыргызстаном и Европейским Союзом и пожелал послу успехов в его миссии.