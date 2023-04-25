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Должностных лиц "Кыргызавтожола" подозревают в краже битума на 17 млн сомов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело в отношении ответственных должностных лиц государственного учреждения "Кыргызавтожол". Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

По данным пресс-службы, установлено, что в 2022 году на Жел-Арыкскую битумную базу при ДЭП №32 поступило в общей сложности 4 551,245 тонн битума, 4 100,6 тонны распределены на предприятия дорожного обслуживания при ГП "Кыргызавтожол", однако остатки битума весом 300,6 тонн по неизвестным причинам были уничтожены.

В результате чего, ответственные должностные лица ГП" Кыргызавтожол " и ДЭП №32, воспользовавшись своим служебным положением, причинили государству ущерб на 17 млн 333 тысяч сомов.

По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление должностным положением), 210 (Присвоение или растрата вверенного имущества) и 245 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) Уголовного кодекса Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/429078
Теги:
Генеральная прокуратура, Кыргызстан
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