Женщины-лидеры просят власти КР внести изменения в закон "О ледниках"

Участники тренинга "Участие местных сообществ в процессах принятия решений от местного до глобального и разработке планов действий по предупреждению рисков бедствий" при содействии правозащитного движения "Бир Дуйно-КР" приняли резолюцию, в которой просят власти Кыргызстана обратить внимание на ситуацию с ледниками в стране и на защиту прав трудящихся золотодобывающего месторождения Кумтор:

"Мы, лидеры местных сообществ, депутаты местных кенешей, органов местного самоуправления, профсоюзов, молодежи и СМИ Иссык-Кульской области, живущие в зонах рисков и бедствий, по итогам проведенных обсуждений и разработанных адвокационных планов по продвижению реформ с учетом изменения климата, новых рисков, конфликтов и бедствий, которые требуют инклюзивного подхода к продвижению прав, свобод и гендерного равенства от местного до глобального, для равного доступа к процессам принятия решений, формированию политики и распределению ресурсов, построению партнерства власти, эффективного бизнеса и мобильного гражданского общества КР, обращаемся к Президенту КР, Кабинету министров КР, Жогорку Кенешу КР, Институту Омбудсмена КР, международным организациям и финансовым иснтитутам, ОГО и местным сообществам:

1. Восстановить доверие к многосторонней системе принятия решений – через внедрение принципов инклюзивности и подотчетности, посредством повышения роли местных сообществ в процессах принятия решений, через развитие гражданского мониторинга и парламентского контроля совместно с Институтом Омбудсмена КР:

• Создать национальную комиссию по предотвращению таяния ледников и сохранению биоразнообразия Иссык-Кульской области на основе закона "О недрах" , Концепции комплексной защиты населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы и Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 г;

• В рамках исполнения резолюции "О сохранении горных ледников", внесенной Кыргызстаном и утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН" в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября 2022 г. и Климатического пакта Глазго , принятого по итогам Конференции ООН по вопросам изменения климата, лоббировать принятие новой редакции законопроекта "О ледниках" в целях сохранения имеющихся ледников от негативного воздействия горнодобывающей деятельности транснациональных корпораций;

• Содействовать локализации технической, грантовой помощи, включая проектов по климату, предупреждению рисков и бедствий, развитию гендерного равенства и молодежного лидерства, развитию малого бизнеса в сообщества, живущих в зонах рисков и бедствий на основе "Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН" , которые были разработаны Специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях;

• Усилить роль профсоюзов на местном уровне в вопросах защиты и продвижения прав трудящихся, работающих в условиях рисков и бедствий; обеспечив защиту трудовых прав трудящихся, особенно женщин;

• Содействовать равному участию лидеров сообществ, живущих в зонах рисков и бедствий в подготовке альтернативных отчетов по выполнению ЦУР, Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 г, УПО и др.;

2. Восстановить баланс во взаимодействии человека с природой и обеспечить реализацию местных планов по предупреждению рисков и бедствий с участием МЧС КР, Института Омбудсмена КР:

• Создать необходимые условия по информированию местных сообществ о реализуемых инвестиционных проектах как национальных, так и международных финансовых институтов через равный доступ к информации и равному участию в вопросах горнодобывающей промышленности, включая уроки Кумтора ;

3. Расширить возможности эффективных и справедливых механизмов коллективной безопасности через юридическое сопровождения прав жертв барскаунской трагедии с сообществ до глобального уровней, на основе "Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека", которые были разработаны Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях:

• Наладить эффективное управление транснациональными рисками в целях проведения необходимых совместных мероприятий по эффективной рекультивации зон экологических бедствий и угроз;

• Усилить обучающие программы МЧС по повышению информированности населения и защиты от чрезвычайных ситуаций через национальные и областные СМИ в рамках предупреждения рисков и бедствий;

4. Усиление потенциала местных сообществ:

• Расширить состав членов Глобальной ассоциации по снижению рисков бедствий и угроз GNDR с применением методологии VFL;

• Создать дискуссионную онлайн платформу по обсуждению и проведению адвокационных кампаний, разработанных активисткам местных сообществ;

• Сфокусировать внимание местных сообществ, проживающих в условиях рисков и бедствий на подготовке практических рекомендаций для включения в местные планы действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

• Создать новые обучающие программы на кыргызском языке "Бизнес и Права Человека" совместно с медиа центрами региональных СМИ в Иссык-Кульской области с участием лидеров сообществ;

• Обеспечить защиту трудовых прав женщин, работающих на Кумторе через создание независимого профсоюза, проведение обучающих программ по продвижению женского лидерства, адвокационных программ и участия в процессах принятия решений.