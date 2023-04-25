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Кыргызстан и Грузия провели третий раунд политических консультаций

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В Бишкек состоялся третий раунд кыргызско-грузинских политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Кыргызскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Айбек Молдогазиев, грузинскую – заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

В ходе консультаций cторонами был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействия в консульском направлении.

Собеседниками была особо отмечена важность скорейшего проведения II–го заседания кыргызско–грузинской межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству в текущем году, которое придаст новый импульс и поднимет взаимоотношения стран на более высокий уровень.

Отдельно был обсужден вопрос по организации двусторонних визитов на высоком и высшем уровнях.

В ходе переговоров также рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В рамках межмидовских консультаций стороны провели инвентаризацию договорно–правовой базы между Кыргызской Республикой и Грузией, по итогам которой был подписан соответствующий Протокол.

Сторонами была отмечена важность дальнейшего взаимодействия по всем вопросам двустороннего сотрудничества, представляющим взаимный интерес, а также отмечена обоюдная готовность к продолжению практики проведения межмидовских консультаций на ежегодной основе.

В завершение переговоров стороны выразили готовность и дальше прилагать усилия для укрепления двусторонних отношений и достижения ощутимых результатов в сферах, представляющих взаимный интерес".


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URL: https://www.vb.kg/429081
Теги:
Грузия, Кыргызстан, МИД
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