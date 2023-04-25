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Расходы на военные нужды в мире в 2022 году стали рекордными

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Мировые расходы на военные нужды в 2022 году стали рекордными, достигнув $2,24 триллиона. Об этом сообщает ASIA-Plus со ссылкой на отчёт Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Одним из основных факторов увеличения расходов стало российское вторжение в Украину, следует из доклада.

Первое место по тратам занимает США - военные расходы Америки составили $877 миллиардов или 39% от всех мировых расходов на военные нужды. При этом $19,9 миллиарда были выделены Украине в качестве военной помощи.

На втором месте Китай - в 2022 году страна израсходовала $292 миллиарда. Следует отметить,. что военные расходы Китая увеличиваются уже 28 лет подряд.

Россия заняла третье место в мире. Ее траты на военные нужды выросли на 9,2% и составили $86,4 миллиарда. Причём цифра оказалась на 34% выше, чем было предусмотрено российским бюджетом, отмечают авторы отчёта.

Военные расходы Украины достигли $44 миллиардов, увеличившись за год на 640%. Это самый резкий рост, когда-либо зафиксированный SIPRI.

На четвертом месте военные расходы Индии в размере $81,4 миллиарда. Это на 6% больше, чем в 2021 году, а на пятом месте Саудовская Аравия, расходы на военные нужды которой выросли на 16% и достигли примерно $75 млрд.

Страны НАТО в совокупности потратили $1,2 триллиона за год – на 0,9% больше, чем в 2021 году.

Военная помощь и возросшая угроза со стороны России также "значительно повлияли" на увеличение военных расходов в Европе. Траты на военные нужды стран Центральной и Западной Европы достигли $345 миллиардов, что в реальном выражении стало самым высоким показателем после окончания холодной войны.

Наиболее стремительный рост военных расходов зафиксирован в Финляндии (+36%), Литве (+27%), Швеции (+12%) и Польше (+11%). Больше остальных стран Европы потратила Великобритания – $68,5 миллиардов, из которых примерно $2,5 миллиарда составила военная помощь Украине.

Между тем, по данным в отчете, страны Центральной Азии сократили военные расходы почти на треть в 2022 году. Траты государств региона составили всего 0,1% от мировых и составили в общем около $1,4 млрд. Это меньше, чем годом ранее, следует из исследования SIPRI.

Военные расходы стран региона на 29% меньше, чем в 2021 году, и на 28% меньше, чем в 2013-м.

Свои расходы в этой сфере в 2022 году сократила и Турция, достигнув $10,6 млрд, что на 26% меньше, чем в 2021 году.

SIPRI отслеживает изменения в военных расходах по всему миру и поддерживает наиболее последовательный и обширный общедоступный источник данных о военных расходах.

Все процентные изменения выражены в реальном выражении (в постоянных ценах 2021 года). Военные расходы относятся ко всем государственным расходам на текущие вооруженные силы и деятельность, включая заработную плату и льготы, операционные расходы, закупки оружия и оборудования, военное строительство, исследования и разработки, а также центральное управление, командование и поддержку.

Сюда же относится военная помощь (в составе военных расходов страны-донора). Поэтому SIPRI не одобряет использование таких терминов, как "расходы на вооружение", когда речь идет о военных расходах, поскольку расходы на вооружение обычно составляют лишь меньшую часть от общего объема.


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URL: https://www.vb.kg/429083
Теги:
Вооруженные силы
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