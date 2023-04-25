Погода
$ 87.55 - 88.22
€ 96.12 - 97.12

Глава ТЭЦ высказался о новых мерах по борьбе со смогом (видео)

287  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Переход на газ поможет в решении вопроса экологии, но надо решать и вопрос угля". Об этом глава ТЭЦ Бишкека Нурлан Омуркул уулу заявил на круглом столе "Борьба со смогом: практические пути решения экологической проблемы".

"Нашими специалистами предлагается перевести котлы, которых не коснулась модернизация, перевести на газ. Что же касается блоков, которые были модернизированы, мы предлагаем построить обогатительную угольную фабрику на самом разрезе с целью улучшения качества угля", - сказал он.

Подробнее ниже:


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429091
Теги:
ТЭЦ, экология, Кыргызстан, смог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  