Глава ТЭЦ высказался о новых мерах по борьбе со смогом (видео)

"Переход на газ поможет в решении вопроса экологии, но надо решать и вопрос угля". Об этом глава ТЭЦ Бишкека Нурлан Омуркул уулу заявил на круглом столе "Борьба со смогом: практические пути решения экологической проблемы".

"Нашими специалистами предлагается перевести котлы, которых не коснулась модернизация, перевести на газ. Что же касается блоков, которые были модернизированы, мы предлагаем построить обогатительную угольную фабрику на самом разрезе с целью улучшения качества угля", - сказал он.

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