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"Пусть война будет только в играх". В Токмоке открылся страйкбольный сезон

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- Назгуль Абдыразакова
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В Токмоке на полигоне "Скорпион" прошло открытие страйкбольного сезона 2023 года под названием "Операция "Шаровая молния", организованного Федерацией военно-тактических игр при поддержке Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана, Министерства Обороны и Федерации парашютного спорта КР.

На мероприятии собрались около 600 участников из Кыргызстана и Казахстана, как опытных, так и начинающих игроков.

Все было зрелищно и красочно, начиная от военных костюмов и заканчивая названиями команд. Обстановка вокруг максимально была приближена к реальным военным действиям. Чувствовалось, что организаторы и сами участники основательно подготовились к мероприятию.

До начала самого мероприятия у нас была возможность покататься на танках и полетать на вертолете вместе с десантниками. Мы стали свидетелями, как они спускаются на землю при помощи каната. Выглядело очень зрелищно и мы получили незабываемые впечатления.

По сценарию игры, спецназ "Сейрет Мокаль" вымышленного государства Юзраиль должен освободить пассажиров самолета авиакомпании Air France. Их взяли в заложники, когда они летели рейсом Толь-Увив – Паниж, и доставили в Ураганду, где правит диктатор, фельдмаршал Ауди Ормин.

Среди заложников в самолете находятся люди, которые могут помочь диктатору в создании оружия массового поражения, средств доставки и распределения его по всему миру. Мирные переговоры не двигаются с места, и "Сейрет Мокаль" берет ситуацию в свои руки, получив приказ о нападении. Речь идет о спасении не только десятков человеческих жизней, но и всего мира.

Если участник получал "травму", то он подавал знак красной лентой. Это означало, что он всего лишь ранен и ему нужно некоторое время на реабилитацию. В объектив нашей камеры попали только двое таких"пострадавших".

Подытоживая, можно сказать, что в этом турнире получили удовольствие абсолютно все: и кто непосредственно участвовал, и кто просто наблюдал за ними. Более того, всех собравшихся угощали бесплатными напитками и попкорном. Так что в конце игры мои коллеги по цеху выразили только единственное пожелание: "Пусть война будет только в играх".


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URL: https://www.vb.kg/429092
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Вооруженные силы, Страйкбол, Министерство обороны
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