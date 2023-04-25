Погода
$ 87.55 - 88.22
€ 96.12 - 97.12

Выявлен факт хищения 40,8 млн сомов при ремонте автодороги Ош-Баткен-Исфана

222  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральной прокуратурой КР выявлен факт хищения 40,8 млн сомов при ремонте асфальтобетонного покрытия автодороги Ош-Баткен-Исфана. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

По данным пресс-службы, в рамках проверки установлено, что должностные лица указанного предприятия на основании заключенного договора с ОсОО "Т.и.К." на проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на участке Кадамжай-Чечме автомобильной дороги Ош-Баткен-Исфана протяженностью 20 км незаконно израсходовали в своих интересах 40 млн 888 тысяч сомов бюджетных средств.

"В то же время, бывший главный бухгалтер ГП "Кыргызавтожол" Б.О., заместитель директора предприятия А.А. без каких-либо первичных подтверждающих документов и без согласования с директором предприятия, в целях сокращения общего объема невыполненных работ ОсОО и сокрытия фактической суммы задолженности, вывели 12 млн. 681 тысяч сомов из счета ГП "Кыргызавтожол" в пользу ОсОО "Т.и.К.".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье (Злоупотребление должностным положением), 210 (Присвоение или растрата вверенного имущества) и Уголовного кодекса Кыргызской Республики и Следственным управлением Генеральной прокуратуры проводится расследование", - говорится в сообщении надзорного органа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429095
Теги:
Генеральная прокуратура, хищение, Кыргызстан, ремонт дорог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  