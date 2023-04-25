Выявлен факт хищения 40,8 млн сомов при ремонте автодороги Ош-Баткен-Исфана

Генеральной прокуратурой КР выявлен факт хищения 40,8 млн сомов при ремонте асфальтобетонного покрытия автодороги Ош-Баткен-Исфана. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

По данным пресс-службы, в рамках проверки установлено, что должностные лица указанного предприятия на основании заключенного договора с ОсОО "Т.и.К." на проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на участке Кадамжай-Чечме автомобильной дороги Ош-Баткен-Исфана протяженностью 20 км незаконно израсходовали в своих интересах 40 млн 888 тысяч сомов бюджетных средств.

"В то же время, бывший главный бухгалтер ГП "Кыргызавтожол" Б.О., заместитель директора предприятия А.А. без каких-либо первичных подтверждающих документов и без согласования с директором предприятия, в целях сокращения общего объема невыполненных работ ОсОО и сокрытия фактической суммы задолженности, вывели 12 млн. 681 тысяч сомов из счета ГП "Кыргызавтожол" в пользу ОсОО "Т.и.К.".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье (Злоупотребление должностным положением), 210 (Присвоение или растрата вверенного имущества) и Уголовного кодекса Кыргызской Республики и Следственным управлением Генеральной прокуратуры проводится расследование", - говорится в сообщении надзорного органа.