В Бишкеке будут открыты детские сады домашнего типа

В Кыргызстане реализуется пилотный проект по увеличению в два раза охвата детей дошкольным образованием, его апробируют в новостройках Ленинского и Первомайского районов города Бишкек. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка Кыргызской Республики Асель Чынбаева, сообщает пресс-служба главы государства.

"По словам Чынбаевой, президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым была поставлена задача - увеличить к 2026 году охват дошкольным образованием в два раза. 22 декабря 2022 года Председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров подписал распоряжение, касающееся дошкольных образовательных организаций.

Распоряжение предусматривает упрощение открытия и развитие детских садов.

В настоящее время ведется работа по облегчению условий для открытия детских садов домашнего типа в жилых помещениях физическими лицами, осуществляющими индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Проект будет запущен в новостройках города Бишкек: Арча-Бешик, Ала-Тоо, Ак-Ордо, Ак-Босого, Калыс-Ордо, Мурас-Ордо. Женщины, прошедшие специальное краткосрочное обучение и зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей, смогут открывать детсады домашнего типа в жилых помещениях.

До 500 женщин будут обучены основам дошкольного образования, санитарной и пожарной безопасности, предпринимательства. Для тех, кто проявит желание открыть детский сад домашнего типа в жилом помещении, государство окажет содействие в регистрации и ведении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Напомним, 17 марта 2023 года кабинет министров Кыргызской Республики объявил о запуске программы "Правительственные акселераторы" во исполнение распоряжения Президента Кыргызской Республики и решения Комитета по подготовке реформ в рамках внешнеэкономического сотрудничества со странами-партнерами.

Цель программы – мобилизация и объединение усилий государства и общества для ускоренного (в течение 100 дней) реагирования на основные вызовы и решение социально-экономических проблем.

Одним из направлений "Правительственных акселераторов" является сокращение барьеров для предоставления услуг дошкольного образования и повышение охвата детей дошкольным образованием.

На сегодня, по статистике, охват детей дошкольным образованием в стране составляет всего 23,9%. Многие дети, проживающие в сельской местности, а также дети внутренних мигрантов или из социально-уязвимых слоев населения, живущие в новостройках, прилегающих к Бишкеку и другим городам, не имеют доступ к дошкольному образованию".