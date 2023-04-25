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Садыр Жапаров навестил ряд семей, получивших пособия на открытие бизнеса

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- Бакыт Басарбек
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 25 апреля, внепланово проверил адресность пособий, предназначенных для малоимущих семей на открытие бизнеса в рамках программы "Социальный контракт". Об этом на своей странице в соцсети сообщил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев.

"Глава государства навестил ряд семей в Чуйской области и непосредственно сам ознакомился с тем, как используются выделенные государством средства.

В беседе с местными жителями Садыр Жапаров интересовался, доходят ли средства до адресатов в полном объеме, действительно ли они направляются на малое предпринимательство, какую практическую пользу получают семьи от этого.

Местные жители рассказали, что в основном приобрели на данные средства швейные машинки и живность, благодаря чему появилась возможность для ежемесячного заработка.

Тем самым они развивают небольшой бизнес в своем районе, получают доход для своей семьи.

Проект "Социальный контракт" реализуется по инициативе президента Жапарова, в соответствии с ним уязвимые семьи безвозмездно получают по 100 тысяч сомов для начала небольшого бизнеса.

Кроме того, малообеспеченные семьи обучают финансовой грамотности, оказывают помощь в разработке бизнес-плана, предоставляют консультации по успешному ведению долгосрочного бизнеса.

Так, в 2022 году 2800 семей получили по 100 тыс. сомов в рамках данного проекта.

В 2023 году более 8 тыс. семей уже выдано по 100 тыс. сомов на малое предпринимательство. В целом в текущем году планируется охватить 10 тыс. малообеспеченных семей во всех регионах страны", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/429098
Теги:
проверки, социальная защита, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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