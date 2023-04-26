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Кыргызстанцы ознакомились с опытом принятия экологических решений в Европе

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- Светлана Лаптева
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Делегация из Кыргызстана посетила Европу в рамках тура по проекту "Продвижение энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли Кыргызстана" (ПЭРЭТО), чтобы перенять опыт европейских стран.

Проект "Продвижение энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли Кыргызстана" (ПЭРЭТО) организовал ознакомительный тур в Европу.

Цель визита кыргызстанской делегации – ознакомление с опытом и наилучшими практиками по внедрению принципов энерго- и ресурсоэффективности, устойчивого туризма, а также устойчивого потребления и производства в сфере HORECA европейских стран.

Участники делегации представляют ключевые организации по развитию туризма и сектора HORECA Кыргызстана: Администрация Президента Кыргызской Республики, департамент туризма при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, Министерство экономики и коммерции КР, Центр по стандартизации и метрологии, Ассоциация HORECA Кыргызстан, Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров КР, Ассоциация курортов Кыргызстана, GreenAlliance и Академия Туризма.

Встречи, мероприятия и ознакомительные туры проходили в двух странах: более 13 встреч в 5 городах Бельгии и Нидерландов: Брюссель, Лёвен, Антверпен, Гаага, Роттердам.

В первый же день делегация из Кыргызстана встретилась с экспертами Генерального директората Европейской комиссии по международному сотрудничеству и окружающей среде в рамках программ Switсh Asia и более детально изучила другие зеленые проекты Европейского союза.

"Важно продолжать изучать возможности для сотрудничества по схожим зеленым программам Европейского Союза, реализуемые в вашем регионе и объединять не только общие задачи, видение и ценности, но и экспертность команд", - отметили коллеги из Генерального директората по окружающей среде.

Эдуардо Сантандер, исполнительный директор Европейской комиссии по туризму. Эдуардо рассказал о главных направлениях стратегии развития устойчивого туризма в Европейском Союзе: "Мы будем рады подписать с Кыргызской Республикой Меморандум о сотрудничестве. Мы верим, что наш накопленный опыт и реализуемые программы будет содействовать развитию устойчивого туризма", - предложил Эдуардо Сантандер, исполнительный директор EuropeanTravelCommission.

Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года, направленная на улучшение благосостояния граждан, отражает приверженность страны к достижению целей устойчивого развития, в связи с чем, продвижение "зеленой" экономики для нашей страны – приоритет.

"Безусловно данная инициатива проекта ПЭРЭТО, которая основана на ознакомлении с опытом ряда городов и стран Европейского Союза по активному внедрению "зеленых" принципов в процесс стратегического управления, в том числе такими секторами как строительство, энергетика, устойчивый туризм, зеленое финансирование, городское планирование, станет весомой предпосылкой для эффективной и качественной реализации "зеленой" политики в Кыргызстане. Встречи с европейскими организациями, которые являются активными приверженцами климатической повестки позволили глубже ознакомиться с многообразием "зеленых" решений, которые успешно имплементированы в различные процессы жизнедеятельности общества. Благодарим проект ПЭРЭТО, а также коллег/партнеров из Европейского Союза за организацию столь значимых мероприятий, что соответствует основополагающему принципу Целей устойчивого развития – "не оставить никого позади" - отметилаБеназирНурланова,главный эксперт отдела мониторинга и анализа реформ управления политических и экономических исследований Администрации Президента Кыргызской Республики

Посещая города и зеленые офисы организаций Европейского Союза, делегация из Кыргызстана изучала методы и пути устойчивого развития туризма с точки зрения их применимости и реализации в условиях Кыргызстана.

"Политика развития циркулярной экономики Европейского Союза, работа на уровне муниципалитетов и отдельного бизнеса, работа с потребителями и поведением жителей, образовательные процессы и планирование, все это было крайне интересно для нашей группы. Я надеюсь, что наработанные новые знакомства и знания нам помогут еще дальше продвинуть развитие устойчивого развития туризма в нашей стране" – заключила НурзатАбдырасулова, президент Юнисон Групп.

Справка: Проект ПЭРЭТО реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы SWITCH-Asia Американским Университетом в Центральной Азии (АУЦА) в консорциуме с партнерскими организациями: UNISONGroup (Кыргызстан), TechnopolisGroup (Бельгия), CollaboratingCentreonSustainableConsumptionandProduction – СSCP (Германия).


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URL: https://www.vb.kg/429108
Теги:
Бельгия, экология, Кыргызстан
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