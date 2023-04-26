ОсОО "Медко Интернешнл" бесплатно поставило 1000 штук инсулина для детей

В качестве гуманитарной помощи для детей, страдающих диабетом ОсОО "Медко Интернешнл" поставило 1000 упаковок инсулина Минздраву Кыргызстана. Об этом сообащет пресс-служба ведомства.

По ее данным, эта гуманитарная помощь будет распределена среди детей, нуждающихся в ней, по всей стране.

"Мы признательны компании "Медко Интернешнл" за этот вклад, который позволит обеспечить детей, страдающих диабетом, жизненно необходимым медицинским препаратом, необходимым для их здоровья", - заявила Гулнара Баатырова, министр здравоохранения КР.

"Также отмечаем, что Минздравом проведен тендер на поставку инсулина, поставка первой партии ожидается в ближайшее время"- говорится в сообщении ведомства.