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ОсОО "Медко Интернешнл" бесплатно поставило 1000 штук инсулина для детей

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- Назгуль Абдыразакова
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В качестве гуманитарной помощи для детей, страдающих диабетом ОсОО "Медко Интернешнл" поставило 1000 упаковок инсулина Минздраву Кыргызстана. Об этом сообащет пресс-служба ведомства.

По ее данным, эта гуманитарная помощь будет распределена среди детей, нуждающихся в ней, по всей стране.

"Мы признательны компании "Медко Интернешнл" за этот вклад, который позволит обеспечить детей, страдающих диабетом, жизненно необходимым медицинским препаратом, необходимым для их здоровья", - заявила Гулнара Баатырова, министр здравоохранения КР.

"Также отмечаем, что Минздравом проведен тендер на поставку инсулина, поставка первой партии ожидается в ближайшее время"- говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/429112
Теги:
гуманитарная помощь, дети, лекарства, Минздрав
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