Кризис Пакистана, как государства, дает Индии передышку

Неуверенность Пакистана в себе вполне объяснима. Но его выбор в решении этой проблемы часто был самооборонным и наносил глубокий ущерб ему самому.

Продолжающийся многогранный кризис в Пакистане не подает признаков ослабления, при этом ни один из основных институтов государства не демонстрирует ни заинтересованности, ни способности действовать сообща. Для Индии вопрос заключается в том, как это повлияет на отношения с Пакистаном как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

Сначала необходимо отбросить несколько распространенных представлений. Хотя Пакистан находится в тяжелом положении и его будущее сегодня кажется мрачным, он, вероятно, в какой-то момент оправится и стабилизируется. Да, за последние 35 лет его 13 раз выручал Международный валютный фонд (МВФ), но называть Пакистан "несостоявшимся государством", по сути, бессмысленно, пока страна сама не расколется на части. Такое иногда случается, как с Советским Союзом в 1991 году.

Многие другие страны также распались, некоторые мирно, как Чехословакия, а другие очень жестоко, как Пакистан в 1971 году или Югославия. Но многие из них боролись, едва держась на плаву, в течение значительных периодов времени. Вспомните Ливан или даже Сомали. Так что, если страна не развалится на части, нынешний кризис Пакистана не имеет особого значения для Индии, кроме человеческого измерения, которое, безусловно, имеет значение.

Другая общая проблема - ядерное оружие Пакистана. Государство, обладающее ядерным оружием и переживающее такие трудности, вызывает беспокойство, но часто неясно, в чем заключается это беспокойство. Маловероятно, что ядерное оружие принесет какую-либо пользу кому-либо из политических сил Пакистана. Очевидно, что ядерное оружие не может быть использовано для урегулирования внутриполитических споров, равно как и нападение на Индию не может привести к разрешению кризиса внутри Пакистана.

Аналогичным образом, опасения по поводу того, что ядерное оружие может оказаться в руках нелегальных игроков, раздувались на протяжении десятилетий. Если только это не субъекты, не преследующие никаких политических целей, неясно, что они будут делать с ядерным оружием. Конечно, есть и такие, как Аль-Каида, которые могут иметь подобные милленаристские взгляды, но это крайне редкое явление. Более того, ядерное оружие - это жемчужина пакистанской армии, и можно ожидать, что она будет ревностно охранять его. Ужасные последствия даже такой отдаленной случайности, как эта, означают, что мы не можем относиться к ней с полным оптимизмом, но взвешенная оценка все же лучше, чем паника.

Выгоды для Индии

Помимо этих вопросов, текущие кризисы в Пакистане приносят Индии пользу в нескольких краткосрочных аспектах. Во-первых, это потенциально дает Индии передышку, по крайней мере, на ближайшее будущее, как от террористической угрозы, так и от угрозы обычной войны. Последнее особенно важно, поскольку одной из растущих проблем Индии является перспектива возникновения проблемы двух фронтов, когда Пакистан угрожает западной границе, а Китай угрожает границе Тибета. Угроза двух фронтов даже не требует полномасштабной войны на два фронта.

Текущие внутриполитические и экономические проблемы Пакистана, надеюсь, не позволят ни военным, ни политическим лидерам страны участвовать в рискованном внешнем авантюризме.

В более долгосрочной перспективе выбор Индии сильно ограничен. Состояние индийско-пакистанских отношений в значительной степени определяется Исламабадом, и это не изменится. Главным источником этого является дисбаланс сил между двумя странами, который с самого начала был источником отсутствия безопасности Пакистана.

Пакистан пытается исправить этот дисбаланс, тратя на военные нужды гораздо большую долю своего ВВП, чем Индия. Но в абсолютном выражении этот военный бюджет все равно намного меньше индийского. Поскольку за последние два десятилетия экономика Индии ускорилась, абсолютный разрыв между индийскими и пакистанскими расходами на оборону увеличился с трех-четырех раз до почти семи раз.

Даже если Пакистан выйдет из нынешнего экономического кризиса, этот дисбаланс существенно не изменится. Это означает, что фундаментальный источник пакистанской незащищенности, скорее всего, сохранится. Как и в случае с большинством других соседей Индии

Как и большинство других соседей Индии, неуверенность Пакистана вполне объяснима. Но его выбор в борьбе с ней часто был самооборонным и глубоко вредным для него самого. Но Индия мало что может сделать, чтобы повлиять на это.

Другие идеологические факторы, такие как религиозная вражда и раздел, безусловно, способствовали углублению ожесточения Пакистана по отношению к Индии. Однако неуверенность Пакистана в безопасности разделяют и другие малые соседи Индии, пусть и в меньших пропорциях, что говорит о том, что в этом виноваты не только идеологические причины. Причина меньших коэффициентов может заключаться в том, что, будучи еще слабее Пакистана, они имеют еще меньше возможностей выбора в отношениях с Индией, чем Пакистан.

Лучший выбор

Отсутствие безопасности и постоянные попытки Пакистана достичь определенного уровня паритета с Индией также подтолкнули его к другим решениям: от более центральной роли пакистанской армии в политике до использования субконвенциональных тактик, таких как терроризм, заключения союзов с США и Китаем, и, конечно, ядерного оружия. Многие из этих решений, особенно непропорциональные военные расходы, роль армии в политике и связь с экстремистами, похоже, сыграли свою роль в том, чтобы привести Пакистан к его нынешнему состоянию.

Индия может надеяться, что различные текущие кризисы заставят Пакистан сделать лучший выбор в будущем, потому что пытаться идти в ногу - не говоря уже о том, чтобы догнать гораздо более крупную Индию - это просто нежизнеспособный вариант для Пакистана. Это не вина Пакистана и не свидетельство его неадекватности, а просто признание реальности того, что Индия относительно огромна. Эта реальность не изменится, если только Индия не развалится на части, что тоже не предвидится.

Но проблема Индии заключается в том, что она мало что может сделать, чтобы изменить расчеты Пакистана, кроме как надеяться на здравый смысл по ту сторону границы. Есть некоторые признаки таких изменений, некоторые даже ставят под сомнение полезность пакистанского ядерного оружия. Но это лишь малые ростки, и, вероятно, еще слишком рано придавать этому большое значение. Если создание Бангладеш не привело к фундаментальным вопросам о выборе Пакистана, трудно поверить, что нынешние кризисы смогут это сделать.