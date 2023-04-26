Пять раз судимого тюрьма не исправила

Свердловский районный суд рассмотрел уголовное дело пять раз судимого П.А.

Раньше его судили по разным статьям Уголовного кодекса, за разные преступления. Но то подводили под амнистию и сокращали срок наказания, то приговаривали условно, то прекращали дело за примирением сторон.

В таких случаях в судебных документах обычно пишут: "Не сделав для себя должных выводов, вновь встал на путь совершения преступления"… А должных выводов он сделать и не мог, учитывая проявляемую к нему гуманность.

17 декабря прошлого года П.А. в квартире, которую арендовал, кухонным ножом зарезал приятеля.

Из обвинительного заключения: "В ходе распития спиртных напитков и произошедшей словесной перепалки взял со стола кухонный нож и нанес потерпевшему один удар в область сердца. Не останавливаясь, продолжал наносить удары ножом по различным частям тела потерпевшего, причинив ему травмы, не совместимые с жизнью. Оставил истекающего кровью потерпевшего в комнате, а сам лег рядом и заснул".

Ссора произошла, по показаниям П.А., из-за того, что приятель отказался дать ему 50 сомов.

На следующее утро, проспавшись, П.А. уложил труп товарища на кровать и укрыл одеялом. Когда пришла квартирная хозяйка, сказал ей, что друг еще спит и не надо его тревожить.

Суд приговорил подсудимого к двенадцати годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и принудительным лечением от алкоголизма и наркомании.