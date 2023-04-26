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Пять раз судимого тюрьма не исправила

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- Ольга Новгородцева
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Свердловский районный суд рассмотрел уголовное дело пять раз судимого П.А.

Раньше его судили по разным статьям Уголовного кодекса, за разные преступления. Но то подводили под амнистию и сокращали срок наказания, то приговаривали условно, то прекращали дело за примирением сторон.

В таких случаях в судебных документах обычно пишут: "Не сделав для себя должных выводов, вновь встал на путь совершения преступления"… А должных выводов он сделать и не мог, учитывая проявляемую к нему гуманность.

17 декабря прошлого года П.А. в квартире, которую арендовал, кухонным ножом зарезал приятеля.

Из обвинительного заключения: "В ходе распития спиртных напитков и произошедшей словесной перепалки взял со стола кухонный нож и нанес потерпевшему один удар в область сердца. Не останавливаясь, продолжал наносить удары ножом по различным частям тела потерпевшего, причинив ему травмы, не совместимые с жизнью. Оставил истекающего кровью потерпевшего в комнате, а сам лег рядом и заснул".

Ссора произошла, по показаниям П.А., из-за того, что приятель отказался дать ему 50 сомов.

На следующее утро, проспавшись, П.А. уложил труп товарища на кровать и укрыл одеялом. Когда пришла квартирная хозяйка, сказал ей, что друг еще спит и не надо его тревожить.

Суд приговорил подсудимого к двенадцати годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и принудительным лечением от алкоголизма и наркомании.


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URL: https://www.vb.kg/429116
Теги:
суд, убийство, Бишкек
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