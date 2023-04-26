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В Оше почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС (фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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У памятника "Жертвам Чернобыля" в городе Оше прошел митинг-реквием в память о погибших и пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в мероприятии приняли участие заместитель мэра города Ош Сонунбек Жунусбаев, начальник отдела организационно-инспекторской работы полномочного представителя президента в Ошской области Исакбек качыбеков, депутат городского кенеша Болот Баетов, ветераны ликвидации аварии на ЧАЭС, семьи погибших и жители города.

В рамках мероприятия состоялось возложение венков с цветами к памятнику, а также собравшиеся почтили минутой молчания погибших в этой трагедии.

По словам Жунусбаева, в то время в городе Оше, узнав о трагедии, по инициативе городского военкомата был организован сбор добровольцев для ликвидации аварии. В этот день памятные мероприятия проходят в каждой частичке бывшего Союза.

"На сегодняшний день в городе проживает 33 участника ликвидации аварии на ЧАЭС. Многие участники по ликвидации аварии получили значительную дозу радиации", - отметил заместитель главы города.

Напомним, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века - авария на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Ежегодно 26 апреля в городе Оше чествуют героев-ликвидаторов и поминают погибших участников катастрофы на ЧАЭС. В этом году исполняется 37 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.


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URL: https://www.vb.kg/429117
Теги:
митинг, Ош, чернобыльцы
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