В Оше почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС (фото)

У памятника "Жертвам Чернобыля" в городе Оше прошел митинг-реквием в память о погибших и пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в мероприятии приняли участие заместитель мэра города Ош Сонунбек Жунусбаев, начальник отдела организационно-инспекторской работы полномочного представителя президента в Ошской области Исакбек качыбеков, депутат городского кенеша Болот Баетов, ветераны ликвидации аварии на ЧАЭС, семьи погибших и жители города.

В рамках мероприятия состоялось возложение венков с цветами к памятнику, а также собравшиеся почтили минутой молчания погибших в этой трагедии.

По словам Жунусбаева, в то время в городе Оше, узнав о трагедии, по инициативе городского военкомата был организован сбор добровольцев для ликвидации аварии. В этот день памятные мероприятия проходят в каждой частичке бывшего Союза.

"На сегодняшний день в городе проживает 33 участника ликвидации аварии на ЧАЭС. Многие участники по ликвидации аварии получили значительную дозу радиации", - отметил заместитель главы города.

Напомним, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века - авария на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Ежегодно 26 апреля в городе Оше чествуют героев-ликвидаторов и поминают погибших участников катастрофы на ЧАЭС. В этом году исполняется 37 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.