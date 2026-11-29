Еврокомиссия предложила в рамках 22-го пакета санкций против России распространить ограничения на криптовалютный сектор Кыргызстана. Если инициативу поддержат все 27 государств Евросоюза, европейским компаниям запретят проводить прямые и косвенные операции с поставщиками услуг в сфере криптоактивов, зарегистрированными в нашей стране. Об этом 26 ноября сообщило издание The Kyiv Independent.

Согласно реестру Совета ЕС, проект соответствующего регламента зарегистрирован 23 ноября под номером ST 15487/26, а приложения к нему - ST 15487/26 ADD 1. Содержание документов пока закрыто для публичного доступа.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя 23 ноября новый пакет санкций, подтвердила, что ограничения против криптовалютных и платежных сетей могут затронуть не только Россию, но и третьи страны, которые, по оценке Брюсселя, помогают обходить санкционные меры. Конкретные государства она не назвала.

Как может работать новый механизм

Еще в рамках 21-го пакета санкций, принятого в июле 2026 года, Евросоюз предусмотрел правовой механизм для введения ограничений против криптовалютного сектора целой страны.

Соответствующую норму закрепили в статье 5bc регламента ЕС №833/2014. Изменения внесли регламентом №2026/1848.

Механизм предусматривает запрет на прямые и косвенные операции с поставщиками услуг в сфере криптоактивов, а также платформами обмена и перевода криптоактивов, зарегистрированными в государствах, включенных в специальное санкционное приложение LVII.

Таким образом, Евросоюзу не потребуется отдельно включать каждую криптовалютную компанию в санкционный список. Достаточным основанием для применения ограничений станет регистрация поставщика услуг в государстве, внесенном в соответствующий перечень.

При этом возможное решение не означает автоматического запрета на работу криптобирж и криптообменников внутри Кыргызстана. Речь идет об ограничениях на взаимодействие с такими компаниями со стороны физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией Евросоюза.

Кыргызстан усиливает контроль за санкционными рисками

На фоне усиления внимания международных партнеров к финансовым операциям Кыргызстан в последние месяцы предпринимает меры по снижению санкционных рисков.

По данным Economist.kg, на 5 ноября 2026 года два государственных банка страны прекратили деловые отношения с 284 компаниями, отнесенными к категории повышенного санкционного риска.

В частности, "АБанк" прекратил обслуживание 115 компаний, еще 37 организаций находились на стадии мониторинга. "Элдик Банк" прекратил обслуживание 169 компаний, еще четыре проходили проверку.

Кроме того, по состоянию на 20 октября 52 юридических лица прекратили деятельность, в отношении еще 57 компаний были инициированы процедуры принудительной ликвидации, а 25 организаций проходили проверки.

Специальный представитель президента по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков Бакыт Сыдыков 27 октября сообщил о разработке проекта указа президента, предусматривающего усиление контроля за деятельностью участников рынка виртуальных активов.

В числе предлагаемых мер - расширение применения инструментов блокчейн-аналитики, усиление проверки участников рынка и внедрение механизмов ограничения отдельных операций.

Окончательное решение еще не принято

По состоянию на 27 ноября 2026 года официального подтверждения включения Кыргызстана в приложение LVII нет. Предложение Еврокомиссии должно пройти согласование со всеми 27 государствами Евросоюза.

Если инициатива будет одобрена, последствия могут затронуть не только отдельные компании, но и весь криптовалютный сектор Кыргызстана в части его взаимодействия с европейскими контрагентами. Поэтому дальнейшее решение ЕС имеет значение для участников рынка виртуальных активов и финансовых организаций страны.