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Чешские эксперты провели оценку ситуации на свалочном полигоне

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке совместно с заместителем мэра столицы Жыргалбеком Шамыралиевым состоялся выезд чешских экспертов консорциума компаний – HDT Impex s.r.o. и ReGreen s.r.o. на свалочный полигон. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, эксперты совместно с заместителем мэра побывали на полигоне для оценки текущей ситуации. На месте также рассмотрено решение вопроса по тушению возникающих возгораний мусора.

Отметим, что по поручению главы государства, а также мэра города Бишкек активно ведётся борьба с дымом на мусорном полигоне, который отравляет атмосферу вокруг города Бишкек и способствует образованию смога.

Ещё со времен СССР на полигон вывозили мусор. С того времени он горел отравляя воздух.

Сейчас методом терассирования по локализации внутренних газов работы будут продолжаться пока не будет достигнут окончательный результат.

На сегодняшний день дым локализован на 95%.

Напомним, что мэрия столицы подписала протокол о намерении сотрудничества с Чешским консорциумом компаний – HDT Impex s.r.o. и ReGreen s.r.o. и дорожную карту по реализации совместного инвестиционного проекта по строительству мусороперерабататывающего комплекса.

В рамках подписанного документа мэрия столицы, структурные, территориальные подразделения и муниципальные предприятия мэрии города Бишкек будут оказывать всестороннее содействие Консорциуму Чешских компаний в процессе исполнения мероприятий по проекту.


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URL: https://www.vb.kg/429118
Теги:
мусор, Чехия, Бишкек, мэрия
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