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В Бишкеке ассистентов будут обучать уходу за ребенком с инвалидностью

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- Назгуль Абдыразакова
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В Октябрьском районе совместно с ОФ "Фонд развития социальных услуг" начинается реализация нового проекта "Повышение потенциала персональных ассистентов, оказывающих социальные услуги ребенку с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся в постоянном уходе и надзоре. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, для достижения поставленных целей и задач приглашены специалисты МТУ, Управления социального развития, Центра образования и занятости, МСЭК, ЦСМ, налоговой службы, социального фонда Октябрьского района.

Реализация данного проекта даст возможность в получении ассистентами знаний по качественному предоставлению социально-бытовых услуг по уходу за ребенком, по оказанию содействия в реализации индивидуальной программы реабилитации и положительного влияния на развитие и качество жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что на первой встрече обсуждены дальнейшие действия по реализации данного проекта.


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URL: https://www.vb.kg/429119
Теги:
дети, Октябрьский район, Бишкек, ЛОВЗ
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