В Бишкеке определили победителей первенства города по бадминтону

Федерация Бадминтона и сквоша Кыргызстана совместно с Департаментом физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек организовали соревнования, где приняло участие более 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, Первенство посетил специально приглашенный профессиональный тренер из Малайзии Kamales Sambethan. Тренер прибыл в Кыргызстан на 4 месяца от Азиатской Федерации по бадминтону для развития данного вида спорта и подготовки сборной Кыргызстана. Mr.Kamales отметил, что соревнования прошли на высоком уровне.

Соревнования проводились в целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации бадминтона, а также формирования юниорской сборной г.Бишкек. Первенство проходило по категориям:

-Женская одиночка

-Мужская одиночка

-Женская пара

-Мужская пара

Все победители награждены медалями, грамотами и кубками.

Победители среди юниоров женской одиночки:

–1 место - Айсарова Ясмин

–2 место - Чынгызбек кызы Гулкайыр

–3 место- Рыскулова Аяна

Юниоры мальчики одиночка:

-1 место - Кубатбек уулу Адилет

-2 место - Жоломанов Байэл

-3 место - Ташматов Алмаз

Юниоры девушки парные:

–1 место - Айсарова Ясмин и Маматжанова Мээрим

–2 место - Рыскулова Аяна и Чынгызбек кызы Гулкайыр

–3 место - Мамасалиева Айгерим и Жумашева Жанылай

Юниоры мальчики парные:

–1 место - Жоломанов Байэл и Ташматов Алмаз

–2 место - Садыков Абдумалик и Рыспаев Даниил

–3 место - Кубатбек уулу Адилет и Дуйшенбиев Нурдан