В Бишкеке определили победителей первенства города по бадминтону

Федерация Бадминтона и сквоша Кыргызстана совместно с Департаментом физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек организовали соревнования, где приняло участие более 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, Первенство посетил специально приглашенный профессиональный тренер из Малайзии Kamales Sambethan. Тренер прибыл в Кыргызстан на 4 месяца от Азиатской Федерации по бадминтону для развития данного вида спорта и подготовки сборной Кыргызстана. Mr.Kamales отметил, что соревнования прошли на высоком уровне.
Соревнования проводились в целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации бадминтона, а также формирования юниорской сборной г.Бишкек. Первенство проходило по категориям:
-Женская одиночка
-Мужская одиночка
-Женская пара
-Мужская пара
Все победители награждены медалями, грамотами и кубками.
Победители среди юниоров женской одиночки:
–1 место - Айсарова Ясмин
–2 место - Чынгызбек кызы Гулкайыр
–3 место- Рыскулова Аяна
Юниоры мальчики одиночка:
-1 место - Кубатбек уулу Адилет
-2 место - Жоломанов Байэл
-3 место - Ташматов Алмаз
Юниоры девушки парные:
–1 место - Айсарова Ясмин и Маматжанова Мээрим
–2 место - Рыскулова Аяна и Чынгызбек кызы Гулкайыр
–3 место - Мамасалиева Айгерим и Жумашева Жанылай
Юниоры мальчики парные:
–1 место - Жоломанов Байэл и Ташматов Алмаз
–2 место - Садыков Абдумалик и Рыспаев Даниил
–3 место - Кубатбек уулу Адилет и Дуйшенбиев Нурдан