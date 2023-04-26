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В столице прошел этно-спектакль в честь 145-летия Бишкека

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- Назгуль Абдыразакова
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В честь 145-летия детский музыкальный театр "Таберик" подготовил музыкальный этно-спектакль "Бишкегим – алтын бешигим". Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, на мероприятии принял участие аким Октябрьского района Жаныбек Орозалиев.

В основу спектакля положены исторические факты образования и развития Шёлкового пути на перепутье Чуйской долины, как основного источника коммуникационного обмена западных и восточных цивилизаций.

Полную версию этно-спектакля "Бишкегим – алтын бешиним" можете посмотреть по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/429121
Теги:
Бишкек, спектакль
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