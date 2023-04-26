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В Бишкеке нарушители парковки будут получать "письмо счастья" от УПСМ

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- Назгуль Абдыразакова
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В Первомайском районе стартовали разъяснительные работы под лозунгом: свободная остановка. Беседы проводит отряд "автодружина" из числа сотрудников акимиата и МТУ. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, если водитель проигнорировал просьбу сотрудников, то нарушение парковки будет передано в дежурную часть УПСМ для составления штрафа для этого специально открыт WhatsApp-чат.

"Затем конверт со штрафом "письмо счастья" будет направлен непосредственно автовладельцу с указанием факта нарушения" - говорится в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/429122
Теги:
ПДД, Бишкек, общественный транспорт
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