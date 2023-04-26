В Бишкеке пройдет показ Фильма "Нюрнберг"

27 апреля в Национальном историческом музее состоится премьера художественного фильма "Нюрнберг" (реж. Николай Лебедев). Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, вниманию зрителей также будет представлена уникальная выставка "Нюрнбергский процесс: Взгляд из Москвы". Материалы выставки расскажут историю международного военного трибунала. Вы увидите редкие фотографии, копии архивных документов, прикоснетесь к истории, познакомившись со свидетельствами очевидцев и участников процесса.

Сюжет: Действие картины разворачивается в 1945 году в Нюрнберге, где проходит суд над нацистскими преступниками. В сюжете переплетаются личные драмы героев и сложные перипетии исторических событий. В фильме заняты звезды российского кино Евгений Миронов, Сергей Безруков, Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова и другие.

Вход свободный. Начало в 17:30