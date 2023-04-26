Делегация Нацгвардии РФ изучила работу полка спецназа "Шумкар"

Сегодня, 26 апреля 2023 года делегация Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации посетила Полк специального назначения "Шумкар" МВД Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ПСН МВД КР.

Делегацию встретил командир ПСН МВД КР полковник милиции Майрамбек Имангазиев. Выступая перед гостями Майрамбек Имангазиев подчеркнул, что ПСН МВД КР готов продолжать и укреплять дальнейшее всестороннее сотрудничество в сфере обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина.

Далее, российские военнослужащие изучили расположение полка специального назначения "Шумкар" и его структуру, узнали о спортивных достижениях и увлечениях личного состава и посмотрели видеоролик о полке.

Далее на плацу ПСН МВД КР членам делегации продемонстрировали показательные выступления по предотвращению массовых беспорядков, нарушений общественного порядка с применением специальной техники (пикап, водомет) и их тактические действия. А также показательные

выступления отряда специальных операций по задержанию особо опасных преступников передвигающихся на автотранпорте с использованием бронетехники "Тигр"".