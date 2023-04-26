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Делегация Нацгвардии РФ изучила работу полка спецназа "Шумкар"

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Сегодня, 26 апреля 2023 года делегация Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации посетила Полк специального назначения "Шумкар" МВД Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ПСН МВД КР.

Делегацию встретил командир ПСН МВД КР полковник милиции Майрамбек Имангазиев. Выступая перед гостями Майрамбек Имангазиев подчеркнул, что ПСН МВД КР готов продолжать и укреплять дальнейшее всестороннее сотрудничество в сфере обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина.

Далее, российские военнослужащие изучили расположение полка специального назначения "Шумкар" и его структуру, узнали о спортивных достижениях и увлечениях личного состава и посмотрели видеоролик о полке.

Далее на плацу ПСН МВД КР членам делегации продемонстрировали показательные выступления по предотвращению массовых беспорядков, нарушений общественного порядка с применением специальной техники (пикап, водомет) и их тактические действия. А также показательные

выступления отряда специальных операций по задержанию особо опасных преступников передвигающихся на автотранпорте с использованием бронетехники "Тигр"".


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URL: https://www.vb.kg/429125
Теги:
Россия, Кыргызстан, ПСН "Шумкар"
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