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В Бишкеке хозяева бутиков простили воровку

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- Ольга Новгородцева
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15 декабря 2022 года гражданка К.И., временно неработающая, ранее несудимая, обошла несколько бутиков в одним из бишкекских торговых центров и тайком взяла с полок не очень дорогие товары. В одном бутике – черную панаму, в другом – две шапки, футболку и толстовку, в третьем – детскую футболку и женскую сумочку.

Общий ущерб сравнительно невелик – чуть меньше 12 тысяч сомов.

На заседании Свердловского райсуда трое потерпевших заявили ходатайство о прекращении уголовного дела: воровка не только возместила им материальный ущерб, но и вернула в целости и сохранности все украденные вещи.


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URL: https://www.vb.kg/429129
Теги:
кража, суд, Бишкек
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