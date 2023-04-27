Главы КР и КНР обсудили предстоящий госвизит Садыра Жапарова в Китай

В городе Сиань состоялась двусторонняя встреча министра иностранных дел КР Ж.Кулубаева с его коллегой из Китая Цинь Ганом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайских отношений в контексте дальнейшего укрепления политического диалога, развития торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарного взаимодействия и сфере безопасности.

Особое внимание уделено вопросам, касающихся организации первого государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Китай в мае т.г., а также подготовки участия главы нашего государства в первом саммите "Центральная Азия-Китай".

Кулубаев отметил важность ускорения практической реализации проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", который станет важным звеном "Одного пояса - одного пути". Исходя из перспектив роста взаимного товарооборота, подчеркнута целесообразность повышения пропускной способности КПП "Торугарт" и "Иркештам", а также развития приграничной торговли и электронной коммерции.

Кроме того выражена заинтересованность кыргызской стороны в реализации совместных инвестиционных проектов а также сотрудничества в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, текстильной и швейной отрасли, области энергетики, а также банковской сфере. Отмечена необходимость ускорения реализации грантовых проектов инфраструктурного характера, имеющих важное социально-экономическое значение для Кыргызстана.

Кроме того, обозначена важность создания благоприятных условий для взаимных поездок граждан между двумя странами.

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган в свою очередь дал высокую оценку развитию кыргызско-китайских отношений стратегического партнерства. Для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества он отметил важность реализации Программы среднесрочного и долгосрочного торгово-экономического развития между Кыргызстаном и Китаем до 2030 года и повышения роли Межправительственной кыргызско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Глава внешнеполитического ведомства КНР также отметил важность практического сотрудничества, в этом ключе он поприветствовал импорт кыргызской сельхозпродукции в Китай и поддержал предложения кыргызской стороны по развитию приграничной торговли, создания инфраструктурных условий и строительства логистических центров. Отметил важность ускорения работы по проекту строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", а также реализации инфраструктурных проектов в Кыргызстане в области транспорта, здравоохранения, ирригации и др.

Стороны также обменялись мнениями по сотрудничеству в рамках ШОС и совместному строительству "Одного пояса – одного пути", а также важным вопросам региональной и глобальной повесток дня".