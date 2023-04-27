В Бишкеке пройдет Ярмарка вакансий

В Бишкеке 28 апреля 2023 года пройдет Ярмарка вакансий и профессий, где будет представлена информация о более 6000 вакансиях. Об этом сообщает Минтруда КР.

По данным пресс-службы, в здании Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева соберутся более 70-ти ведущих компаний Бишкека в сфере IT, строительства, сервиса, отелей, ресторанов, легкой промышленности, производства, транспорта, медицины и других.

"10 университетов, 20 профильных лицеев и учебных центров проинформируют о возможностях обучения. Работодатели проведут экспресс-собеседования с потенциальными кандидатами. А ученики школ смогут выбрать профессию и направление обучения в будущем, изучив компании и пройдя тест на профориентацию.

Гражданам будут также предоставлены консультации по содействию в трудоустройстве, в профессиональной подготовке и первичного собеседования с работодателем. Кроме того, известные успешные предприниматели, опытные специалисты и спикеры проведут мастер-классы на разные темы в целях повышения квалификаций соискателей.

Ярмарка вакансий и профессий является одной из активных мер для содействия занятости граждан. Это площадка для встречи работодателей и соискателей, а также работодателей и учреждений профессионального обучения. Основными организаторами Ярмарки выступают Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, Бишкекское городское управление по содействию занятости и Бизнес-ассоциация JIA.

Со-организаторами выступают Министерство образования и науки Кыргызской Республики и мэрия г. Бишкек, при поддержке кыргызско-германского проекта "Содействие занятости и профессиональному обучению", реализуемого Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германским обществом по международному сотрудничеству) по поручению Правительства Германии.

Ярмарка вакансий проводится на безвозмездной основе с 10:00 до 14:00 часов".