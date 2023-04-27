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Минобороны Кыргызстана информирует о мероприятиях ко Дню Победы (фото)

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- Светлана Лаптева
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Минобороны КР рассказали об основных мероприятиях, которые проводятся в этом году, в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"9 мая на площади Победы состоится митинг-реквием с участием ветеранов Великой Отечественной войны и руководства страны.

26 апреля уже состоялось открытие бюста летчика, участника Великой Отечественной войны Касыма Ормокоева, который был одним из первых летчиков-инструкторов в Киргизской ССР, обучал будущих Героев Советского Союза, погиб во время Сталинградской битвы..

28 мая в 15.00 часов в военном институте стартует марш-бросок "Победа!", в котором примут участие курсанты, военнослужащие, школьники и потомки участников Великой Отечественной войны.

Марш-бросок также пройдет в Токмоке 9 мая. Будет дан старт от братской могилы воинов, умерших от ран в госпиталях Токмока в 1941-1945 годах.

Кроме этого, марш-броски пройдут в воинских частях по всей стране. В своих населенных пунктах вы также можете присоединиться к этой акции.

3 мая в 10.00 в селе Беш-Кунгей состоится митинг-реквием, посвященный 100 -летию со дня рождения Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева

4 мая в 10.00 часов от площади Победы в Бишкека стартует автопробег по маршруту Бишкек-Токмак-Кемин на раритетных автомобилях. Автопробег организуют Общественные ветеранские организации, объединения и управление воспитательной работы. Участники автопробега будут останавливаться у памятников в населенных пунктах и поздравлять жителей с Днем Победы!

Накануне праздника ветеранов Великой Отечественной войны, труженников тыла, блокадников, узников концлагерей, вдов погибших поздравят по месту жительства - Министр обороны, представители правительства и различных государственных организаций.

Вахта Памяти у Вечного огня на площади Победы

7 мая 2023 года в 10.00 часов учащиеся школ Свердловского района города Бишкек заступят на Вахту Памяти у Вечного огня на площади Победы города Бишкек. Почетный караул будет выставляться 7, 8 и 9 мая. В сам день праздника школьники передадут свою Вахту военнослужащим Национальной гвардии, и гвардейцы будут нести свою вахту во время самого празднования.

Приглашаем всем прийти к началу заступления на Вахту школьников - приносите свои фотографии и поделитесь своими воспоминаниями.

Акцию поддержали в Кеминском районе - школьный Почетный караул заступит совместно с ветеранскими организациями 4 мая 2023 г.

Также поисковики предлагают организовать Почетный караул в школах по всей стране, которые были построены и работали до войны, а учителя и ученики которых ушли на фронт. Многие из них не вернулись с войны - погибли или пропали без вести.

В День Победы

Традиционно на площади Победы в День Победы 9 мая состоится концерт для ветеранов и можно будет отведать солдатскую кашу.

Плюс, помимо этого эта акция расширяет географию праздника - концерты и солдатскую кашу планируется организовать

- в Парке Победы на южных Воротах

- в парке Панфилова

- на бульваре Эркиндик

Бессмертный полк

В Кыргызстане народное шествие "Бессмертного полка" пройдет в этом году в обычном режиме. В Бишкеке колонны "Бессмертного полка" начнут формироваться с 9.00 у "Южных ворот" столицы. В десять 10.00 колонны начнут движение по традиционному маршруту – вниз по улице Байтик Баатыра (бывшей Советской) до улицы Фрунзе, а затем повернут направо, в сторону Площади Победы, к Вечному огню

Акция "Сохраним памятники Победы!"

Министерство обороны, совместно с поисковым движением "Наша Победа-Биздин Жениш" проводит акцию "Сохраним памятники Победы!" Кыргызстан-2023. В Министерстве составлен перечень памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В СМИ размещено приглашение для участия в акции всех граждан Кыргызстана. Соотечественников просят провести осмотр памятников, сообщить о их состоянии и предоставить фотофакты ненадлежащего состояния. Фотографии просим присылать на ватсап 0555-923-603 или на электронную почту ptahasvet@mail.ru

Моя история о войне

Журналисты редакции vb.kg и Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" совместно с Минобороны КР с 9 апреля по 9 мая 2023 года снова запускают совместную акцию "Моя история о войне".

Задача акции - рассказать свою историю, связанную с Великой Отечественной войной, поделиться своими воспоминаниями или показать какие-то вещи - реликвии, хранящиеся в семье, которые рассказывают о том времени.

Контакты для записи желающих рассказать свои истории: телефон 0-555-923-603 (ватсап). Электронная почта: ptahasvet@mail.ru.

Акция "30 дней до Победы"

Накануне Дня Победы все 30 дней ветеранские движения, Минобороны Кыргызской Республики организуют в школах уроки мужества, акции Памяти и уборку воинских захоронений и памятников Победы.

В соединениях и частях организовываются митинги-реквием в местах постоянной дислокации военных частей ВОВ.

В настоящее время проводится Спартакиада Вооруженных СИл Кыргызской Республики, посвященная 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.


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URL: https://www.vb.kg/429150
Теги:
ВОВ, День Победы, Кыргызстан
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