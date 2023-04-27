Ностальгия. По каким улицам был запущен первый автобус в Бишкеке?

К 145-летию Бишкека столичный муниципалитет подготовил очередной ряд лонгридов о городских учреждениях и предприятиях, их развитии, становлении и деятельности.

Сегодня очередь дошла до истории автобусов.

В 1934 году грузовики ЗИС-5 модернизированы и адаптированы под пассажирские автобусы.

Первые 15-местные автобусы выпущены во Фрунзе в 1934 году. В 1938 году на двух 30-километровых маршрутах было 13 автобусов.

Пассажирский автопарк №1 во Фрунзе - один из ведущих автопарков Кыргызстана, созданный в 1939 году под управлением небольшой автобазы.

До 1946 года во Фрунзе практически не было автобусного сообщения. Трудящиеся республики должны были найти работу независимо от того, в каком районе города.

Наряду с развитием всех отраслей промышленности Кыргызстана большое развитие получил и автомобильный транспорт, являющийся одним из важных элементов материально-технической базы и необходимым условием развития промышленности.

В 1946 году депо было преобразовано в крупное автотранспортное предприятие, которое на тот момент занималось перевозкой грузов, пассажиров и такси.

Тогда появилось 12 штук "пазиков" с деревянным кузовом и одной дверью типа ЗИС-16. Осуществили первое автобусное движение в городе Фрунзе по двум маршрутам:

- от старого автовокзала до Пишпека,

- от старого автовокзала до поселка Аламу.

В 1949 году стали поступать такси типа М-20 "Победа". Автобусный парк пополняется новыми типами автобусов, грузовых и легковых автомобилей.

В 1952 году в депо насчитывалось около 250 грузовиков, которые были выделены в самостоятельный автопарк, известный сейчас как колонна № 2901.

В 1953 году таксомоторный парк разделен на более чем 100 автомобилей М-20 "Победа" и 5 грузовых такси "Газ-51".

В 1965 году в автопарке был внедрен прогрессивный цеховой метод ремонта, обслуживания и управления автобусами.

В декабре 1968 года был выделен парк № 3 городского хозяйства.

Прибыли новые автобусы ЛИАЗ-677.

С 1970 года на маршруте курсирует автобус "Икарус-260".

В 2008-2009 годах в Бишкек завезено 450 дизельных автобусов китайского производства среднего класса "Ясин".

В 2019 году в нашу столицу привезли 60 автобусов Yutong.

Новый автобус имеет множество преимуществ. Автобусы также очень удобны для водителей и пассажиров. 8 видеокамер позволяют следить за обстановкой внутри автобуса и снижать количество краж

Автобус "Ютонг"

Спустя 4 года в нашу столицу доставили 120 новых низкопольных автобусов "ZongTong". Длина автобуса 10,5 метров, он оснащен газовым двигателем. Автобус рассчитан на перевозку 75 человек, из них 26 сидячих мест, 1 место для людей с ограниченными возможностями, внутри автобуса 8 зарядных устройств USB и 5 камер. Кроме того, в каждом автобусе созданы все условия для безопасности и комфорта пассажиров.

120 автобусов ZongTong, 48 автобусов Ютонг и 22 автобуса Yasin обслуживают горожан коммунального предприятия "Бишкекское пассажирское транспортное предприятие" на 12 маршрутах.

350 водителей работают посменно с 5:30 до 23:00.