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В Бишкеке пройдет Центрально-Азиатский Форум фестивалей

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- Назгуль Абдыразакова
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29 апреля в Бишкеке пройдет Центрально-Азиатский форум фестивалей. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития туризма в КР.

По ее данным, впервые на одной площадке соберутся организаторы более 30 крупнейших творческих и туристических фестивалей из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и России - Всемирные игры кочевников, KOLFEST, Крыша мира, Burning Man, Spirit of Tengri и другие.

Площадка соберет более 200 профессионалов event-индустрии. Запланированы дискуссии на самые разные темы, самая актуальная из которых – как сделать интересные фестивали, которые проводятся в нашей стране, регулярными и окупаемыми.

Организаторы форума - Международный фестиваль музыки и искусства KOLFEST в партнерстве с Фондом поддержки развития туризма при финансовой поддержке посольства Швейцарии в Кыргызской Республике.


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URL: https://www.vb.kg/429156
Теги:
туризм, фестиваль, форум, Бишкек, Кыргызстан
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