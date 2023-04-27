29 апреля в Бишкеке пройдет Центрально-Азиатский форум фестивалей. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития туризма в КР.

По ее данным, впервые на одной площадке соберутся организаторы более 30 крупнейших творческих и туристических фестивалей из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и России - Всемирные игры кочевников, KOLFEST, Крыша мира, Burning Man, Spirit of Tengri и другие.

Площадка соберет более 200 профессионалов event-индустрии. Запланированы дискуссии на самые разные темы, самая актуальная из которых – как сделать интересные фестивали, которые проводятся в нашей стране, регулярными и окупаемыми.

Организаторы форума - Международный фестиваль музыки и искусства KOLFEST в партнерстве с Фондом поддержки развития туризма при финансовой поддержке посольства Швейцарии в Кыргызской Республике.