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В Бишкеке скончался ветеран прокуратуры Леонид Торопов

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26 апреля в возрасте 88 лет скончался ветеран органов прокуратуры, советник юстиции 1 класса Торопов Леонид Михайлович. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Леонид Михайлович родился 25 февраля 1935 года в городе Фрунзе. В 1970 году окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности "правоведение" и начал трудовую деятельность в качестве стажера в прокуратуре Калининского района Киргизской ССР.

"Наш коллега проработал в надзорном органе более 31 года, в течение которых занимал должности прокурора, прокурора-криминалиста, следователя в Генеральной прокуратуре, прокуратуре города Фрунзе и прокуратурах Кантского, Первомайского, Сокулукского районов.

Сотрудники органов прокуратуры Кыргызской Республики выражают глубокие соболезнования родным и близким Торопова Леонида Михайловича и разделяют его горечь" – говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/429157
Теги:
Генеральная прокуратура, некролог
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