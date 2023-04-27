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Из местного бюджета вдовам и участникам ЧАЭС выделено более 1 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в парке имени Ю. Фучика состоялось мероприятие, посвященное Международному дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в мероприятии приняли участие первый заместитель мэра столицы Мирланбек Байгончоков, председатель постоянной комиссии по социальным вопросам БГК Светлана Кенжебаева, врио заместителя министра обороны Бактыбек Джапаров, Тилек Өмүрбеков председатель общественного объединения ветеранов и инвалидов "Бишкекское городское общество "Союз Чернобыль".

Участники митинга-реквиема почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику чернобыльцам.

В настоящее время в Бишкеке проживают 241 ликвидатор катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и их вдов, в том числе 162 инвалида, 64 вдовы участников ЧАЭС, 15 участников ЧАЭС.

В честь памятной даты за счет местного бюджета инвалидам ЧАЭС, вдовам и участникам ЧАЭС выплатят единовременную материальную помощь. На эти цели предусмотрели 1 млн 660 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/429159
Теги:
чернобыльцы, Бишкек
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