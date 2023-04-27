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В Бишкеке водитель маршрутки задержал вора, укравшего кошелек с деньгами

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке водитель маршрутки задержал вора, укравшего кошелек с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 25 апреля в 10:00 часов сотрудникам милиции поступило сообщение от водителя общественного транспорта о том, что в маршрутном такси № 102 передвигавшийся в восточном направлении по улице Анкара, задержал подозреваемого в совершении карманной кражи.

Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники УВД, где по приезду с заявлением обратилась гражданка А.Н. с просьбой принять меры в отношении подозреваемого лица, который 25 апреля текущего года находясь в маршрутном такси № 102 из сумки тайно похитил кошелек с денежными средствами в сумме 12 тысяч сом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

Оперативниками задержанный был доставлен в Следственную службу, где в ходе личного обыска был обнаружен и изъят вышеуказанный кошелек с денежными средствами. Подозреваемый Т.Т., водворен в ИВС.

В настоящее время расследование продолжается.

УВД Октябрьского района г.Бишкек выражает огромную благодарность за активную гражданскую позицию водителя маршрутного такси Ш.А. и призывает граждан быть бдительными к своим личным вещам находясь в общественном транспорте.


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URL: https://www.vb.kg/429160
Теги:
задержание, кража, Бишкек, общественный транспорт
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