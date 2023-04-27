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Россия помогла КР открыть логистический центр в Баткенской области

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- Виктория Гунгер
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Россия профинансировала открытие логистического центра в Баткенской области. Проект реализован совместно с Минобразования КР, Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН) и российским Институтом отраслевого питания (SIFI).

Как отметили представители РФ, главная функция центра - обеспечивать школьные столовые натуральной, экологически чистой продукцией, выращенной руками местных фермеров и прошедшей строгий контроль качества. Регулярная поставка в школы таких продуктов поможет сохранить устойчивость Национальной программы школьного питания в КР.

Центр станет весомым вкладом в развитие экономики региона, поддерживая местных производителей и создавая новые рабочие места. Взаимовыгодное сотрудничество местных фермеров с центром обеспечит им надежный рынок сбыта своей продукции, четкую и понятную схему логистики. В случае успешной реализации пилотного проекта, модель центра можно будет распространить и на другие регионы страны.

"Мы благодарны правительству Российской Федерации за его приверженность и поддержку программы школьного питания в КР, - сказал Кожиро Накай, представитель и страновой директор ВПП ООН в КР. - Благодаря этому вкладу мы помогаем МОиН открыть новые возможности для развития Национальной программы школьного питания, налаживая тесные связи между школами и местными фермерами и создавая устойчивую модель централизованного снабжения школ продуктами местного производства", - добавил он.

Логистический центр состоит из трех объектов: овощехранилища с изотермическим фургоном, позволяющим сохранить свежесть овощей, перерабатывающего комплекса и мобильной лаборатории. Мобильная лаборатория - особый компонент центра. В ней будут проверять качество продуктов, поставленных в ту или иную школьную столовую не из производственно-логистического центра, а других источников. Продукция, привезенная в ПЛЦ, будет проверяться на месте.


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URL: https://www.vb.kg/429161
Теги:
Баткенская область, дети, питание, Россия, ВПП ООН, кыргызско-российское сотрудничество, Министерство образования
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