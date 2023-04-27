Ш. М. Чынгышпаев: У выпускников МВШМ за рубежом высокие показатели

Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики по науке и техники, лауреат академической премии по хирургии им. И.К.Ахунбаева, доктор медицинских наук, профессор Чынгышпаев Шамиль Мукашевич стоял у истоков создания Международной высшей школы медицины (МВШМ), став ее первым ректором. В интервью редакции vb.kg он рассказал, каким образом была основана МВШМ и с какими трудностями пришлось столкнуться, а самое главное, как вузу удалось добиться таких высоких показателей.

Напомним, МВШМ была создана в 2003 году и на сегодняшний день - это современное высшее учебное заведение, признанное международными организациями медицинского образования.

По словам Шамиля Мукашевича, более 20 лет назад единственным вузом, где выпускали медиков, была Кыргызская Государственная медицинская Академия им. И.К.Ахунбаева.

"Часть коллектива медицинской клиники "VEDANTA" в свое время работала именно в КГМА. Я сам в этом вузе возглавлял деканат факультета иностранных студентов и поэтому уже имел определенный опыт работы в этой сфере. Позже, когда мы анализировали ситуацию с обучением иностранных студентов в Кыргызстане, и стали изучать статистику, то пришли к выводу, что поток студентов из стран дальнего зарубежья, желающих учиться в Кыргызстане, за это время не увеличивался. То есть количество обучающихся иностранных студентов не только не росла, но даже снижалось. Поэтому при открытии Международной высшей школы медицины мы решили изменить систему обучения. Ведь обучение в той же КГМА было построено по плану, который был принят еще при Советском Союзе. Тогда было 6-летнее обучение для иностранных студентов и занятия велись исключительно на русском языке. Молодые люди, которые приезжали к нам, были вынуждены один год тратить на обучение русскому языку, далее 6 лет учились, опять же на русском языке, уже по основной профессии. Получалось, на получение диплома в сумме у них уходило 7 лет. В сегодняшних реалиях это очень много.

Мы в МВШМ изучили учебный план и процесс преподавания в странах Индии и Пакистана, где раньше проводили обучение английские специалисты. Также мы изучили европейскую модель обучения, где студенты обучаются по 5-летней программе. Оказалось, что такие дисциплины, как военное дело, философские науки, марксистская наука и ряд других они, разумеется, не изучают. Поэтому мы стали разрабатывать новый учебный план, который бы соответствовал всем мировым стандартам. То есть мы убрали военное дело, марксистскую философию и остальные не профильные предметы. Специализированные же предметы, как учебная хирургия, терапия, анатомия и другие дисциплины напротив увеличили количество часов. Как оказалось, 6-летний учебный план вполне можно оптимизировать в 5-летний срок. Но самое главное, мы ввели такое новшество, как обучение исключительно на английском языке, что дало нам еще одно значительное преимущество в подготовке иностранных студентов.

В итоге наш учебный план был рассмотрен и утвержден в Министерстве образования КР. И с того момента у нас появилась возможность приглашать студентов из других стран. При этом, мы начали приглашать и готовить педагогов, продумали все организационные моменты, составили учебную и клиническую базы. Естественно, вначале не все получалось гладко, но мы продолжали работать в этом направлении и поэтапно стал увеличиваться поток иностранных студентов. Думаю, это было не только в интересах нашего вуза, но и государства в целом. То есть во всем мире люди стали понимать, что профессию врача он может получить в Кыргызстане, а именно в нашем вузе. При этом его квалификация будет одной из самых высоких.

Можете пояснить, с какими трудностями и вызовами вам пришлось столкнуться?

К сожалению, все новое не всеми воспринимается положительно. В первое время многие педагоги с большим опытом встретили наши новшества, мягко говоря, в штыки. Они считали, что 6-летнее обучение, которое было принято еще в бытность Советского Союза, является самым лучшим вариантом. Но ведь время не стоит на месте, нужно быть всегда наравне с мировыми образовательными тенденциями, так сказать, идти в ногу со временем. В итоге время показало, что мы оказались правы. За 20 лет существования МВШМ мы стали лидирующим учреждением в подготовке высококвалифицированных врачей на экспорт.

На каких главных принципах базируется Международная высшая школа медицины?

Главная ценность - это подготовка врачей высокого уровня. В первую очередь мы стали интегрироваться со структурами практического здравоохранения и научно-исследовательскими институтами Национальной академии наук.

Например, на базе Национального госпиталя мы создали первоклассную учебную базу. Отремонтировали там предоставленные нам помещения, снабдив их всей необходимой техникой для проведения занятий по хирургии. Также в этом направлении мы тесно сотрудничаем с Национальным центром онкологии и гематологии МЗ КР и Республиканской инфекционной клинической больницей. То есть мы создаём все условия для наших студентов в плане практических занятий, оснащая отделения больниц компьютерами. Только в Национальный Госпиталь мы приобрели более 50 компьютеров.

Мы смогли создать собственную учебную базу, где преподаватели обучают, как уже говорил, только на английском языке. На мой взгляд, каждый вуз должен иметь свою учебную базу. На сегодняшний день у нас функционирует морфологический корпус, клиническо-университетская база, современный первоклассный симуляционный центр в которых могут обучаться и получать практические навыки наши студенты. Это, напомним, одно из требований международной аккредитации.

Хочу здесь отдельно отметить, что МВШМ прошла не единожды международную аккредитацию. Что это значит? Аккредитация – это определение уровня подготовленности образовательного учреждения и уровень квалификации педагогов, врачей с соблюдением всех мировых требований к проведению учебного процесса.

Какие достижения вуза вы считаете наиболее значимыми за прошедшие 20 лет и расскажите пожалуйста о дальнейших планах МВШМ?

Прежде всего мы хотели бы еще больше укрепить клиническую базу. После того, как мы основали наш вуз в Кыргызстане, стали создаваться другие частные медицинские университеты, которые готовят студентов на общих базах. Когда вуз имеют свои собственные учебную и клиническую базы, то он может готовить будущих врачей собственных педагогов и врачей. Например, наша клиника "ВЕДАНТА" - это универсальная университетская структура, где студенты могут видеть современные методы лечения. Если раньше надо было ходить в морг, чтобы работать с трупами для изучения анатомии, то сейчас имеются интерактивные методы для обучения. Студенты могут работать на интерактивных столах, которые содержит 3D-модели анатомии человека и служит для изучения общей анатомии, гистологии, эмбриологии и общей патологии.

Хотелось бы иметь свой учебный центр, оснащенный соответствующим оборудованием, чтобы студент, находясь за пультом, мог бы проводить операцию и мог бы видеть все проводимые манипуляции на экране. Думаю, мы сможем реализовать данную идею. Для этого мы и идем в ногу со временем и следим за всеми медицинскими трендами.

Какова роль МВШМ в образовательной системе страны и за ее пределами, и как она влияет на развитие медицинской науки и практики?

Многие из сотрудников МВШМ занимаются наукой, успешно защищают диссертации. Мы начинали работу с обучения 13 студентов и через 20 лет количество обучающихся составляет более 4 тысяч человек. Наш ВУЗ вносит значимый вклад в экономику Кыргызстана (питание, проезд, проживание, досуг и так далее), что составляет более одного миллиарда сомов в год. Наш вуз обеспечивает работой более 500 человек, которые постоянно повышают свою квалификацию. В нашей клинике получают реабилитацию множество пациентов, проводятся уникальные и сложнейшие операции на сердце, сосудах, органах брюшной полости. Не далек тот день, когда наши врачи будут проводить трансплантацию органов, и тем самым отпадет необходимость поездок в дальние страны, чтобы сделать ту или иную операцию. К этому есть все предпосылки. Наш международный отдел проводит постоянный контроль, ведя переписку с бывшими студентами, а ныне врачами, которые на сегодняшний работают по всему миру. Они работают в Америке, Южной Корее, Великобритании, Индии, Пакистане и европейских странах. Я несколько раз посещал Индию и встречался с нашими студентами, которые работают в ведущих клиниках. Профессионализм их никто и никогда не подвергал сомнению. Хочу отметить, чтобы врачевать у себя на родине, наши выпускники проходят тщательную проверку на предмет полученных знаний в Кыргызстане. В этом плане у них самые высокие показатели.

Ваши пожелания к 20-летию МВШМ?

Это молодой вуз, который смог достичь за короткий срок значимых результатов и свидетельство тому мировое признание. Тому подтверждение полученные результаты международной аккредитации, отзывы иностранных специалистов и комиссии, члены которой приезжали из тех стран, откуда прибывают наши студенты. Все они смогли убедиться в высоком профессионализме наших педагогов и высоком уровне оснащения учебных баз. От развития нашего вуза имеют выгоду все, в том числе, и те страны, куда уезжают наши выпускники. Наша страна не такая большая, но в плане экспорта медицинского образования мы смогли найти свою нишу и это только на благо нашей страны.