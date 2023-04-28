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"Семеноводство – ключевой фактор развития агросектора Кыргызстана"

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- Светлана Лаптева
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) провела круглый стол "Развитие семенного сектора в Кыргызской Республике".

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, отраслевого научного и бизнес–сообщества Кыргызстана, а также ведущие зарубежные специалисты в данной области.

Как подчеркнули участники встречи, сейчас у аграриев напряженный период – весенняя посевная кампания, которая всегда требует особого внимания, повышенной ответственности.

"Без хороших семян невозможно собрать хороший урожай", – отметил в своем вступительном слове Омурбек Мамбетов, эксперт Представительства ФАО в Кыргызстане по растениеводству. "Семена – это основа агропродовольственных систем. Ни одна технология, даже самая совершенная, не обеспечит получение высокого урожая, если не будет правильно подобран сорт для конкретной почвенно-климатической зоны".

Как было отмечено на встрече, отсутствие актуальных методов контроля за качеством семенного материала, недостаток поддержки и другие внешние факторы тормозят полноценное развитие сферы. В совокупности эти проблемы приводят к недостаточному объему производства элитных семян в Кыргызстане и, как следствие, необходимости закупать импортное сырье для растениеводства.

Однако использование не районированных, а импортированных сортов семян может быть чревато заражением почвы и ухудшением урожайности местных культур, не устойчивых к чужеродным патогенам. Зависимость отечественного агропромышленного комплекса от импортных семян проявляется в первую очередь в отношении кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, овощных культур.

При этом у Кыргызстана есть потенциал для формирования устойчивой национальной системы семеноводства, которая позволит сократить импорт, а в перспективе полностью от него отказаться.

На круглом столе были представлены проектные предложения по развитию селекции и семеноводства в Кыргызстане на 2025–2035 годы. Документ разработан для Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики при экспертной поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). В нем подробно изучены имеющиеся в отрасли проблемы, а также предложены конкретные меры для развития системы семеноводства и, как следствие, увеличения урожайности культур, повышения экономической эффективности.

"Селекция и семеноводство – основа сельскохозяйственного производства. От развития этого направления напрямую зависит продовольственная безопасность и обеспечение населения страны высококачественной продукцией собственного производства", – отметила Таня Сантиванез, специалист ФАО по вопросам сельского хозяйства. - Семена позволяют производить не только продовольствие, но также корма, волокна, топливо. Благодаря качественным семенам повышается устойчивость сельского хозяйства к изменению климата".

В ходе дискуссии также были рассмотрены вопросы модернизации материально–технической базы для получения конкурентоспособного и качественного посевного материала. Особое внимание уделено вопросам кадровой подготовки селекционеров и семеноводов для селекционно–семеноводческих организаций. Выступающие сошлись во мнении о необходимости тесной координации в решении существующих в отрасли проблем.

"Производство, заготовка, обработка, хранение и реализация семян сельскохозяйственных и других культур, а также сортовой и семенной контроль являются ключевым фактором обеспечения продовольственной безопасности", – отметила Жужанна Керестеш, специалист ФАО по вопросам сельского хозяйства.

По итогам круглого стола участники согласились, что в Кыргызстане необходимо выстраивать эффективную селекционно–семеноводческую систему, которая позволит оперативно решать вопросы поставок семян высоких репродукций, проводить стажировки и дополнительную подготовку кадров для отрасли, организовать общую информационную систему районированных сортов и сертификатов качества семенного материала, а также модернизировать нормативно–правовую базу в отрасли семеноводства.


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URL: https://www.vb.kg/429166
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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