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В АУЦА пройдет показ видеокурса по поддержке семей с детьми с инвалидностью

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- Назгуль Абдыразакова
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28 апреля в АУЦА пройдет показ видеокурса по поддержке родителей детей с инвалидностью. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, главная цель проекта "Поддержка родителей детей с инвалидностью" - поддержать и расширить возможности родителей "особых" детей посредством разработки коротких информационных видеомодулей по четырем тематическим направлениям: психологическая поддержка, взаимодействие с ребенком, юридическая поддержка и финансовая грамотность.

"К сожалению, из-за существующей стигматизации темы инвалидности в Кыргызстане родители часто могут воздерживаться от обращения за помощью. Проект направлен на решение этой проблемы путем предоставления бесплатных информационных видеороликов по вышеупомянутым темам, которые были озвучены родителями как наиболее важные во время исследования по анализу потребностей.

Видеомодули отсняты на русском языке с кыргызскими субтитрами совместно с экспертами в соответствующих областях.

Проект инициирован Нуржамал Карамолдоевой, исполнительным директором ЦГА, и проводится в сотрудничестве с общественным объединением родителей детей с инвалидностью "АРДИ". Проект поддержан OSUN/Talloires Network Engaged Research Fund"- говорится в сообщении организаторов.

Вход свободный. Начало в 16-00


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URL: https://www.vb.kg/429168
Теги:
дети, Бишкек, семья, ЛОВЗ, #АУЦА
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