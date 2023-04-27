В Бишкеке бизнес-тренер "кинул" на деньги своих клиентов

В столице бизнес-тренер "кинул" на деньги своих клиентов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, при проведении мониторинга интернет пространства, а именно социальной сети "Инстаграм", было установлено, что в данной сети имеется аккаунт, на странице, которого неизвестное лицо представляется как А.Н. и позиционирует себя экспертом в сфере финансовых активов, инвестором и трейдером. Так же было установлено, что у него имеется вторая учетная запись, где он предлагает услуги группового и индивидуального обучения в сфере покупки и продажи криптовалюты. После чего, при получения денежных средств от потенциальных клиентов перестает выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

При проведении оперативно-технических и розыскных мероприятий был задержан гражданин А.Н. 1990 года рождения, который водворен в ИВС.

В настоящее время установлена его возможная причастность в совершении 8 аналогичных фактов преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

"Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией просим сообщить по следующим номерам телефонов: (557) 005-031 или 102"- говорится в сообщении управления