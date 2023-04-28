Бишкекчан ждут праздничные мероприятия в честь Дня города

В честь празднования 145-летия города Бишкек мэрия столицы подготовила праздничную программу для горожан и гостей столицы.

29 апреля в 18.00 часов на центральной площади "Ала-Тоо" будет организован праздничный концерт, посвященный Дню города Бишкек.

Для горожан также будут проводиться концерты на открытом воздухе и другие культурные мероприятия.

27 апреля в 14.00 часов в Централизованной библиотеке города Бишкек (ул.Чокморова, 246) состоится научно-практическая конференция.

27 апреля в 18.00 часов в парке Ынтымак-2 будет концерт творческих коллективов "Кыргыз Руху", "Сувенир" Управление культуры мэрии г.Бишкек.

27-28 апреля в доме культуры "Диалог" в парке имени Фучика состоится концерт, конкурсы.

28 апреля в 11.30 часов в сквере Тоголок Молдо состоится книжная выставка "Мой любимый город".

28 апреля в 18.00 часов возле памятника Курманжан Датки состоится концерт творческих коллективов "Семетей", "Доор" Управление культуры мэрии г.Бишкек.

Праздничные мероприятия будут проводиться и во всех четырех районах столицы.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:

С 25 по 29 апреля с 17:00 до 19:00 часов около Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова проведут мастер-классы по изобразительному искусству.

29 апреля в 14:00 часов на базе СОШ № 40 среди жителей проведут спортивные мини-футбольные игры.

29 апреля в 10:00 часов в жилом массиве "Ак-Орго" (стадион "Ак-Орго") проведут спортивные мини-футбольные игры. В это же время для учащихся СОШ № 58 и сотрудников МТУ "Чон-Арык" проведут экскурсию в музей "Чон-Арык".

С 15:00 до 18:00 часов в спортивном комплексе "Локомотив" для детей из малообеспеченных и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации организуют катания на коньках.

В образовательных учреждениях проводятся классные часы, открытые уроки, флэшмобы, недели выставки с проведением мастер-классов.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН:

27 апреля в 14:00 часов состоится концерт в парке им. Панфилова с участием детских коллективов центра детского творчества.

28 апреля в 10:00 часов будет организован флешмоб с участием постояльцев Бишкекского социально-стационарного учреждения проведут мероприятие с запуском воздушных гелиевых шариков.

29 апреля в 10:00 часов в Бишкекском социально-стационарном учреждении будет организован коцерт студентами Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева для постояльцев учреждения. После концерта праздничный обед. В 12:00 часов организуют праздничный обед для постояльцев МУ "Коломто".

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:

В организациях образования проводятся классные часы, рисование, сочинения на темы: "Мой любимый город", "Весеннее пробуждение города".

28 апреля в 10:00 часов в парке "Ынтымак-2" пройдет флешмоб.

29 апреля в 18:00 часов в парке "Ынтымак-2" пройдет мероприятие, посвященное проблеме загрязнения воздуха.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН:

28 апреля с 10:00 часов Карагачевая роща будет условно поделена на 5 зон – культуры, веселья, здоровья и спорта, творчества, Фуд-зона, на которых параллельно будут проводиться праздничные и развлекательные мероприятия.

Гостей парка ждут:

- Зона творчества, где будут организованы различные мастер-классы по рисованию на асфальте, мольберте, и др;

- Зона спорта – на спортивном поле будут проведены спортивные состязания по 5 видам спорта: пионербол, детская легкая атлетика, эстафета, аркан тартыш, таяк тартыш.

Для организации зоны развлечений будет установлен батут, будет курсировать детский поезд, машинки, организован прокат самокатов и велосипедов.

В зоне культуры будет организован праздничный концерт творческих коллективов, выступление юных манасчы и театральная постановка национального обряда.

Для организации питания гостей в зоне фуд-корт будут установлен фуд-кар, организована продажа мороженого и национальных напитков.

С 3 по 30 апреля на официальной странице фейсбук организован и проведен челлендж ко дню города.

Кроме того, будут организованы спортивные мероприятия. С 28 апреля по

2 мая с 9:00 часов будет проходить открытый турнир по футзалу. Матчи по футзалу пройдут на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром-детям". В турнире примут участие команды г. Бишкек и регионов страны. По итогам турнира победители и призеры будут награждены медалями, дипломами соответствующих степеней, а также памятными подарками.

29 апреля в 9:00 часов в школе-гимназии №29 пройдет турнир по баскетболу "Bishkek Cup 2023".

30 апреля в 10:45 часов в парке "Ынтымак" пройдёт Кубок по дуатлону. В спортивном мероприятии поучаствуют спортсмены г. Бишкек, Чуйской и Иссык-Кульской областей, а также спортсмены ближнего зарубежья. Соревнования пройдут в возрастных категориях: юниоры, U15. Также соревнования пройдут среди пара-атлетов в категории PVTI. По итогам турнира победители и призеры будут награждены медалями, дипломами соответствующих степеней, а также спортивными кубками.

10 и 11 мая в 11:00 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром-детям" проведут международный турнир по женской борьбе. В турнире поучаствуют команды г. Бишкек и регионов страны, а также зарубежных команд из Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана.