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Мэрия Бишкека напоминает, куда обращаться при появлении грызунов

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Бишкекская городская дезинфекционная станция по профилактической дезинфекции при мэрии города Бишкек оказывает услуги населению и юридическим лицам по дератизации и дезинсекции с 1960 года. Станция обрабатывает от насекомых - мух, клопов, блох, комаров и устраняет грызунов (крыс, мышей). Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В штате организации только опытные дезинфекторы, средний стаж работы которых составляет более 10 лет. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет нам находить наиболее эффективные схемы сотрудничества.

Самостоятельная борьба, к сожалению, имеет непродолжительный и малоэффективный результат. Микроорганизмы и вредители крайне живучи и легко адаптируются к внешним условиям. Многолетний опыт показывает, что тотальное истребление всевозможных грызунов, паразитов и тараканов возможно лишь при комплексном подходе с применением современных средств.

Дезинсекция и дератизация помещений с командой профессионалов БГДС позволит быстро получить долгожданный результат и избежать лишних финансовых затрат. Также наша организация обеспечивает деликатное решение проблемы, соблюдая политику конфиденциальности. После обработки помещения следует провести тщательную уборку. Подробные рекомендации по уборке помещения после обработки дадут специалисты – дезинфекторы после обработки.

Дорогие горожане! Если вы столкнулись с проблемой появления грызунов или насекомых просьба обращаться в городскую дезинфекционную станцию по адресу: ул. Льва Толстого №66 и звонить по телефонам: 0551199315, 0555120581, 59-24-61, 59-24-63".


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URL: https://www.vb.kg/429173
Теги:
мэрия, Бишкек
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