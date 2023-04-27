ОсОО "Алтынкен" объявляет тендер для поставщиков

ОсОО "Алтынкен" ищет поставщиков в целях сотрудничества по нижеследующим направлениям:

№ Наименование Объем Ед.изм. Срок приема документов 1 Дизельное топливо К-5; К-4 2 000 М³/год до 10 мая 2023 г. 2 Анкер 30 000 штук/год до 02 мая 2023 г. 3 Сетка мак 55 000 штук/год до 02 мая 2023 г. 4 Арматура 900 тонна/год до 10 мая 2023 г. 5 Каустическая сода 50 тонна/год до 10 мая 2023 г. 6 Овощи и фрукты Согласно заявкам до 10 мая 2023 г. 7 Продукты питания Согласно заявкам до 10 мая 2023 г. 8 Мыло-моечные средства Согласно заявкам до 10 мая 2023 г. 9 Мясная продукция Согласно заявкам до 10 мая 2023 г.

Контактный телефон: +996 701 866 044 Мухаммед, altynken.isirov@gmail.com atkbjyx@gmail.com

Звонить по будням: 8:00-17:00 часов

До окончания срока подачи документов, необходимо представить в ОсОО "Алтынкен" соответствующую заявку на сотрудничество, а также все необходимые документы, включая - свидетельство о регистрации компании (патент, устав компании), разрешения, сертификаты, справку с УГНС и т.д.