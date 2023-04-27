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ОсОО "Алтынкен" объявляет тендер для поставщиков

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ОсОО "Алтынкен" ищет поставщиков в целях сотрудничества по нижеследующим направлениям:

НаименованиеОбъемЕд.изм.Срок приема документов
1Дизельное топливо К-5; К-42 000М³/годдо 10 мая 2023 г.
2Анкер30 000штук/годдо 02 мая 2023 г.
3Сетка мак55 000штук/годдо 02 мая 2023 г.
4Арматура900тонна/годдо 10 мая 2023 г.
5Каустическая сода50тонна/годдо 10 мая 2023 г.
6Овощи и фруктыСогласно заявкамдо 10 мая 2023 г.
7Продукты питанияСогласно заявкамдо 10 мая 2023 г.
8Мыло-моечные средстваСогласно заявкамдо 10 мая 2023 г.
9Мясная продукцияСогласно заявкамдо 10 мая 2023 г.

Контактный телефон: +996 701 866 044 Мухаммед, altynken.isirov@gmail.com atkbjyx@gmail.com

Звонить по будням: 8:00-17:00 часов

До окончания срока подачи документов, необходимо представить в ОсОО "Алтынкен" соответствующую заявку на сотрудничество, а также все необходимые документы, включая - свидетельство о регистрации компании (патент, устав компании), разрешения, сертификаты, справку с УГНС и т.д.


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URL: https://www.vb.kg/429175
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