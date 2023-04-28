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Кыргызстанскому вундеркинду требуется помощь

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- Назгуль Абдыразакова
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Недавно мы писали про юного кыргызстанца, который с легкостью в уме умножает сложные числа. Мы связались с отцом парня Айбеком Жапаровым, и он рассказал нашему изданию vb.kg, что его 18-летнему сыну Бексултану требуется дорогостоящая операция на сосудах головного мозга. Ее делают только в Турции.

По словам отца, парень очень талантливый, помимо способности умножать сложные числа, он ещё прекрасно поет.

30 апреля пройдет благотворительный концерт, в Национальном Центре детей и юношества "Сейтек" начало 18-00 все вырученные средства которого пойдут на лечение парня.

Все желающие помочь Бексултану могут отправлять денежные средства по следующим номерам:

ЭЛСОМ 0705 740082

МБАНК 0703 088292


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URL: https://www.vb.kg/429187
Теги:
Бишкек, Помощь
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