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USAID сотрудничает с местными авторами для разработки 1,5 тысяч книг

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня 60 местных авторов и 30 иллюстраторов получили благодарственные письма от Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики за вклад в разработку более 1 300 новых наименований книг для детей. Об этом сообщает американское посольство в КР.

По его данным, эти книги были адаптированы и разработаны в рамках проекта "Окуу керемет!", финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID).

Первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев, представители Министерства образования и науки, председатель Национального союза писателей Нурланбек Калыбеков и директор миссии USAID в Кыргызской Республике Кайя Адамс приняли участие в мероприятии, посвященном Всемирному дню книги.

Авторы и иллюстраторы приняли участие в интенсивных учебных семинарах по написанию, оформлению, верстке, рецензированию и доработке книг, организованных при поддержке USAID. Во время обучающих сессий авторы смогли улучшить свои работы под руководством местных и международных экспертов. Они также освоили приложение Bloom, которое позволяет создавать и адаптировать электронные книги.

"Я научилась следовать структуре рассказа, учитывать возрастные особенности мышления детей для полного восприятия текста, соблюдать языковые нормы для понимания детьми и учитывать воспитательные моменты", - сказала Ольга Стародубова, автор из Тюпского района Иссык-Кульской области.

С 2020 года авторы и иллюстраторы разработали более 1,3 тыс. наименований книг различных жанров, включая сказки, комиксы, энциклопедии и фэнтези. Эти книги продвигают такие ценности, как семья и дружба, принятие разнообразия, уважение, любознательность и креативность.

"Мы очень гордимся тем, что стали частью одной из крупнейших инициатив по разработке детских книг в Кыргызской Республике. Она способствовала появлению нового поколения талантливых писателей и иллюстраторов книг для детей", - сказала Кайя Адамс, директор миссии USAID в Кыргызской Республике.

Созданные авторами книги доступны онлайн на сайте Министерства образования и науки КР

международной электронной библиотеки Bloom Library.

"В рамках нынешней глобализации и принимая во внимание вопросы о том, какое поколение подрастает и каков их путь в будущем, очень важно, что вы поддерживаете детскую литературу, детское творчество и изобразительное искусство", - сказал первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев.

К 2024 году USAID планирует разработать еще 200 новых наименований книг. Отобранные наименования будут напечатаны, и около 1 млн экземпляров этих книг будут переданы государственным школам и библиотекам по всей стране.

Проект USAID "Окуу керемет!" нацелен на улучшение результатов обучения чтению и математике 450 000 учащихся начальных классов в Кыргызской Республике. Проект реализуется совместно с Министерством образования и науки Кыргызской Республики в 1 682 государственных школах.


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URL: https://www.vb.kg/429189
Теги:
книги, США, Кыргызстан, ЮСАИД
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