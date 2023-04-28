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Акылбек Жапаров завершил рабочий визит в Ташкент

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- Назгуль Абдыразакова
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Завершился рабочий визит председателя кабмина Акылбека Жапарова в город Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе визита глава кабмина встретился с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым и руководителем администрации президента Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым.

Помимо этого, Акылбек Жапаров принял участие во II Ташкентском международном инвестиционном форуме.

В завершение рабочей поездки председатель кабинета министров встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.


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URL: https://www.vb.kg/429192
Теги:
Акылбек Жапаров, визит, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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