Акылбек Жапаров завершил рабочий визит в Ташкент

Завершился рабочий визит председателя кабмина Акылбека Жапарова в город Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе визита глава кабмина встретился с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым и руководителем администрации президента Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым.

Помимо этого, Акылбек Жапаров принял участие во II Ташкентском международном инвестиционном форуме.

В завершение рабочей поездки председатель кабинета министров встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.